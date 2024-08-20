陳駿季與台中農民座談 支持農糧剩餘資源再利用

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）農業部長陳駿季今天到台中與農民座談，對於大甲農會提出「農糧剩餘資源循環再生場域」案，陳駿季強調綠色減碳、農糧剩餘資源循環再利用是政府大力推動的模式。

國民黨立委楊瓊瓔今天邀請陳駿季等人到台中市后里農會與農民召開座談會，陳駿季在會中與農民雙向溝通，採一問一答方式，協助農民或轉尋其他途徑方式來解決問題。

楊瓊瓔在會中肯定后里區農會團隊的努力打拚，嘉惠在地農業和落實農會對企業社會責任的實踐，值得各地農會效法，這次也為農會爭取新台幣200萬元，協助更新米糠儲存桶及周邊管道設備。

大甲農會總幹事黃瑞祥在會中提出創設首座以稻米、果樹枝條為原料的「農糧剩餘資源循環再生場域」案，每年可減少溫室氣體排放3769到7537噸/CO2。

陳駿季對此強調，綠色減碳、農糧剩餘資源循環再利用是政府大力推動的模式，大甲農會有心推動，農業部一定全力支持，現場並要求農糧署、農改場會後與大甲農會討論如何建立及經費上的協助。

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對於缺水採取輪灌措施，陳駿季說，是因為評估即使放水也無法供應到收穫期才有此決定，也提及農水署有建立服務專線，一通電話就有人服務，灌區內外均會清理，約4天就可處理完畢。至於公糧收購政策，也會隨時檢討公糧收購狀況，擬定最好的制度，同時加強宣導各項補助的力度，讓更多農民知道。

楊瓊瓔最後感謝陳駿季到地方傾聽農民心聲，她強調，農業永續發展需要年輕人投入，近年來陸續有青壯年從農，這是值得歡喜的地方，但如何能長久從農並且穩定，則是中央及地方需要努力的目標，期盼透過雙向溝通能有效且快速解決問題。（編輯：郭諭儒）1130820