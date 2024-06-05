8年諮商紅龍果准入日本 規劃6月底前首輸2千箱

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）台灣水果外銷再傳捷報，歷經8年諮商，紅龍果准入日本。農業部次長胡忠一今天表示，登錄輸日紅龍果外銷供果園業者計有6家，其中1家規劃在6月底前首發輸出12公噸、計2000箱。

胡忠一接受中央社記者採訪指出，日本的進口紅龍果需求規模每年約3000公噸，產地與占比依序為越南占48%、中國占18%、美國占14%、紐西蘭占9%，以及墨西哥占6%等。

國內已有業者可以輸出，他說，目前登錄輸日紅龍果外銷供果園的業者計有6家，包含豐如、同根、利展明、億昕、大丸屋、極品一番；農戶數共9戶，種植面積13.63公頃，可供應量約366公噸；目前大丸屋規劃在6月底前首發輸出12公噸，每箱6公斤、計2000箱。

歷經8年諮商，繼民國99年日本准入台灣白肉紅龍果後，日本農林水產省5日正式公告台灣的三角柱屬整屬紅龍果（Hylocereus spp.），包含紅肉、紫紅肉及雜交種皆可輸入；檢疫條件為果肉中心達攝氏46.5度蒸熱處理30分鐘，確認殺滅果實蠅後可銷往日本。

另外，農業部統計，民國99年日本准入台灣白肉紅龍果後，僅101年出口2公噸、103年1公噸、104年1公噸及105年4公噸，106年以後就無輸日實績，主要競爭對手為越南及中國等，台灣的供果園產地則包括屏東、南投及彰化等產地。（編輯：陳政偉）1130605