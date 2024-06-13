立委憂雞蛋產銷 陳駿季盼供需平衡讓產業持續成長

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（中央社記者范正祥台北13日電）立委關切雞蛋產銷失衡，要求農業部研討問題並提出雞蛋產銷平衡方案。農業部長陳駿季今天在立法院經濟委員會表示，會提出方案；他會前接受媒體聯訪時說，希望供需平衡之下讓蛋雞產業能夠持續成長。

立法院經濟委員會今天審查多位立委分別所提「植物診療師法草案」。陳駿季列席，並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔質詢時提及，「雞蛋產銷又失衡」。她指出，進入夏季，雞蛋也進入消費淡季，產量增加的同時，剩蛋也愈來愈多；根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3569萬隻，每日生產量12萬1700箱（每箱約200顆），已超過民眾每日12萬箱需求。

陳駿季答覆，目前雞蛋消費量持續低迷。他說，消費端部分，積極鼓勵讓更多消費者使用；生產端部分，包括用政策加速老母雞的淘汰，應該能夠有效控制生產線。

楊瓊瓔質詢時說，雖然農業部已經做了一些政策努力，但是如果以結果論來看，目前的情況還是雞蛋產銷不平衡，要求農業部研討問題並提出雞蛋產銷平衡方案。陳駿季表示，會提出方案。

陳駿季會前接受媒體聯訪時表示，近期雞蛋產量過剩買氣不佳。他說，昨天有召開專案會議討論，希望供需平衡之下讓蛋雞產業能夠持續成長。（編輯：蘇志宗）1130613