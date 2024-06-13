雞蛋產地價創2年新低 全聯家樂福愛買美廉社盒裝蛋最多降8元

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（中央社記者曾智怡台北13日電）雞蛋買氣續低迷，近日產地價再降新台幣3元。因應近期蛋價調整，量販、超市雞蛋紛紛降價，全聯盒裝平價蛋明天起從50元調降為47元；家樂福平價洗選蛋10入價格也調降5至8元，調整後價格介於47元至55元。

端午雞蛋買氣不佳，雞蛋產地價將再降3元，從每台斤30.5元降至27.5元，為近2年新低；這也是國內蛋價近2個月來第5度調降。

因應近期蛋價調整，全聯今天宣布，盒裝平價蛋明天起從50元調降為47元。茶葉蛋單顆9元為全台最低價，另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），14至17日一次買2包，特價只要119元。

家樂福也表示，明天起平價洗選蛋10入價格47元至55元，調降5至8元；冷藏籠飼蛋與非籠飼持續特價，折扣區間介於85到9折。

美廉社盒裝蛋每盒原價54元，今天起調降為51元，包含富翁洗選盒蛋白600克（10入）、Simple Life 洗選盒蛋（白蛋）560克（10入）、金寶蛋品洗選盒蛋白600克（10入）、Simple Life 洗選盒蛋（白蛋）600克（10入）。

此外，美廉社推出咖啡搭配茶葉蛋組合價，目前也維持2顆茶葉蛋18元，為全通路最便宜。

愛買量販明天起常溫洗選蛋10入裝售價47到49元，上週售價為51元；御品園青殼放牧蛋300克原價120元，18日前特價99元，憑愛買APP購物金電子券再折10元。

超商部分，7-ELEVEN茶葉蛋長期維持每顆10元，以穩定價格滿足消費者需求；OK超商門市單顆茶葉蛋目前以13元販售，後續持續觀察市場變化進行調整；萊爾富則不定期推出蛋品優惠。（編輯：潘羿菁）1130613