前4月實質月薪及總薪資重返正成長 3年來首見

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）儘管物價上漲壓力仍在，但因薪資成長保有動能，主計總處今天公布薪資統計，今年前4月實質經常性薪資、實質總薪資雙雙正成長，為3年來首度正成長。

根據主計總處統計，1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6105元，年增2.39%，寫下近6年次高水準，總薪資也成長3.62%，為6年來最大漲幅；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.14%，實質總薪資年增1.35%，均是111年以來同期首見正成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，隨著內需服務業穩健、外需帶動廠商營運，拉抬整體薪資表現，今年前4月薪資增幅創近年高點，加上4月物價漲幅收斂，使得實質薪資擺脫負成長。

回顧近期薪資統計，近年台灣物價上漲壓力較大，通膨吃掉薪資漲幅，導致實質薪資持續落入負成長，而今年4月消費者物價指數（CPI）漲幅收斂至2%以下，有助於實質薪資回到正成長。

不過，主計總處最新發布的5月CPI漲幅再次擴大，達2.24%，可能再次吃掉名目薪資增幅，對於實質薪資正成長是否只是曇花一現，陳惠欣表示，這與物價、工作天數、廠商獲利帶動獎金發放情形等因素有關，將持續關注實質薪資是否能維持正成長。（編輯：林淑媛）1130612