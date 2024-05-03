台灣貧富差距變多大？睽違30年國富統計數據圖表揭真相

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（中央社網站）主計總處時隔30年再次發布國富統計報告，公布台灣家庭財富分配統計結果，民國110年最富裕的20%家庭財富是新台幣5133萬元，財富資產最少的20%家庭，平均每戶僅有77萬元；兩族群差距高達66.9倍，明顯比民國80年差距16.8倍大很多。國富統計是什麼？與歐美日韓等國相比，台灣家庭貧富差距更嚴重嗎？中央社整理相關數據圖表，帶您看懂國富統計報告。

國富毛額突破300兆

國富統計是一個國家的全體國民於年底所擁有的全部財貨的總價值，可以說是國家財富累積總存量的統計，如同企業年度資產負債表的意義。

主計總處表示，國富統計的用途除劃分資產類別，衡量資本使用效率以及經濟估測的參考依據之外，編製國家的資產負債表，也可以了解各經濟活動部門資源分配情形，並統計全國家庭財富分配狀況，呈現資產與負債結構分布。

民國111年底國富毛額突破300兆大關，達到310.61兆元，比前一年度增加26.18兆元；扣除折舊資產後的國富淨額也增加至247.14兆元，無論是國富毛額或國富淨額，年增率的增幅也是近年新高，分別為9.2%、9.63％。

（中央社製圖）

房地產漲 每人財富淨值增加

主計總處同步公布民國111年每戶及每人平均資產負債——111年底家庭部門平均每人淨值為688萬元，比110年底增加19萬元，不過平均每人負擔的貸款及其他負債有89萬元，也比前一年度增加5萬元。

近6年每人平均資產減去負債的淨值，由106年的539萬元增至111年的688萬元，財富增加149萬元。各項資產以房地產占比最高，且房地產隨土地市價增值增加。有價證券隨股市投資熱潮，在最近2年持續成長，分別為123萬元、112萬元。人壽保險準備及退休基金準備項目持續增加，占比僅次於房地產，近6年增加43萬元。

（中央社製圖）

過半家庭財富不到894萬

主計總處首度運用「家庭收支訪問調查」樣本，結合資產、負債相關大數據，將資產減去負債得出家庭財富淨值——110年底台灣平均每家庭財富為1638萬元，中位數為894萬元。

平均數為總值除以全體家戶數，而中位數是指由小到大排序最中間戶的淨值，較能實際反映多數民眾的現況。這次調查結果的平均數是中位數的1.83倍，代表富裕家庭的數值拉高了平均值，但其實一半以上的家庭財富淨值落在894萬元以下。

（中央社製圖）

如果將110年底全國家庭財富由低至高分為十等分，按十分位數（Decile）將所有淨值由小至大排列，有10％的家庭財富低於143萬元（D1），而家庭財富最高的前10%、第9十分位數（D9）為3391萬元。

主計總處表示，計算最高與最低組別的比值（D9/D1）為23.8，低於澳洲的61.2、德國的806.9以及法國的204.4。而最高的第9十分位數對中位數的比值（D9/D5）為3.8，也低於日本的4.7、澳洲3.9、德國的6.8及法國的5.0。

最富與最窮差距66.5倍

若將所有家庭財富淨值按戶數五等分位組（Quintile）並由小到大排序，同樣可藉各組淨值合計占總淨值之比例，觀察財富分配差距狀況。

另外，吉尼係數（Gini Coefficient）是國際間最常用以衡量財富分配，並比較均勻程度之統計指標，係數愈大，表示財富分配不均等程度愈高，反之係數愈小，表示不均等的程度愈低。

主計總處上一次發布台灣家庭財富報告是在民國80年，當時五等分位的前20％家庭（Q5）為1306萬元，約占家庭財富總額的一半，後20％（Q1）家庭為78萬元，比重為2.95％。最低跟最高組的財富差距為16.8倍，吉尼係數達0.47，而後因為資料調查困難度高，不再公布。

時隔30年，110年台灣前20%家庭財富已占全國總額的62.68%，平均每戶財產為5133萬元。至於財富資產最少的20％家庭，平均每戶僅77萬元，占全體比重0.94％。最富有的20%家庭與最貧窮的20%家庭，兩者擁有的財富差距高達66.9倍。

與日韓歐美比較

前述所提的吉尼係數，110年台灣的數值為0.606，主計總處表示，略低於澳洲的0.611、英國的0.620。日本0.678、法國0.676與德國的0.727，均顯著高於我國。

另外，110年台灣最低的第1分位組（Q1）的家庭總財富占全體比重0.94％，高於韓國、澳洲、法國、英國等國，而最高的第5分位組（Q5）家庭總財富占全體的62.7％，與韓國、澳洲、英國接近，而低於德國及法國的73.1％、67.9％。

台灣最富有與最貧窮的20%家庭財富差距為66.9倍，貧富差距比30年前的16.8倍大很多。但主計總處表示，80年的數字是調查，110年的統計則是大數據，統計方法及資料差異甚大，不建議將不同年度的數據結果比較。

（中央社製圖）

不過若與主要國家比較，澳洲是93.1倍，韓國、英國分別為109.5倍及140.1倍，法國為627.4倍。（編輯﹔卓冠齊、古宗儒）1130503