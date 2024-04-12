薪資成長追不上通膨 前2月實質月薪連2年負成長

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）主計總處今天公布2月工業及服務業薪資統計，儘管名目薪資穩步成長，但追不上物價漲幅，導致薪水被通膨吃掉，今年前2月實質經常性薪資年減0.03%，連2年落入負成長。

主計總處統計，今年前2月經常性薪資為新台幣4萬6017元，年增2.39%，增幅為6年來次高水準；總薪資8萬1982元，年增3.74%，則是6年來最大漲幅。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，總薪資會受農曆春節落點不同影響，接下來是否仍可續創較高增速，要再觀察；不過經常性薪資年增率達2.39%，顯示物價漲幅居高的情況下，薪資保有成長動能，這是正面訊號。

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陳惠欣也說，從按月公布的消費者物價指數（CPI）走勢來看，國內通膨壓力已減輕，雖然今年前2月實質經常性薪資仍負成長0.03%，但和去年同期的負0.53%相比，減幅明顯收斂，在物價漲幅趨緩的情況下，第1季實質經常性薪資轉正可以期待。

至於外界關注製造業景氣復甦狀況，陳惠欣指出，以往多會觀察製造業加班工時、受僱人數2指標，不過2月製造業受僱人數減少，參雜年後轉職潮，以及春節臨時性工作結束等短期因素；加班工時方面，今年前2月製造業加班工時年增0.6小時，但工作天數也較去年同期多2天；目前看來，製造業仍須拉長觀察時間，等待更多數據出爐，據以判斷復甦情勢。（編輯：楊蘭軒）1130412