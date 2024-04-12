房租漲幅連3月擴大 主計總處：通膨及升息成推力

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）房價高漲又有通膨壓力，帶動房租價格持續攀升，根據主計總處統計，近2年房租指數年漲幅都處在2%左右的偏高水準，今年3月年增率為2.24%，漲幅連3個月擴大，且為1年來最高。主計總處官員分析，通膨及升息等因素，是房租漲幅居高的關鍵。

主計總處統計，過去10年的房租指數年平均漲幅為1.1%，但111年7月起，房租指數漲幅突破2%，而後便一路處在2%上下的居高水準，今年3月年增2.24%，為1年來最大漲幅。

主計總處官員說明，109年爆發COVID-19疫情，隨後經濟活動重啟，塞港加上111年2月下旬爆發俄烏戰爭，國際原物料價格飆漲，導致營建、修繕工程等所需材料價格跟著水漲船高，成為這波推升房租的重要力道。

官員指出，這波房租上漲有3個因素，一是舊屋維修需要成本，近年住宅維修費漲幅很大，111年大漲5.8%，寫下民國85年以來最大漲幅，112年、113年都還在3%以上的偏高水準。

第二，近年受到疫情擾亂供應鏈、俄烏戰爭等多重因素衝擊，全球及台灣都受通膨所苦，房租是房東的收入，當房東面對物價高漲的環境，便可能調漲房租。

第三，台灣2022年3月啟動升息，重貼現率自1.125%緩步升至2%，累計升息3.5碼，央行升息也導致房屋持有成本增加。

主計總處官員表示，房租上漲的3大因素當中，目前僅國際原物料價格走緩，讓住宅維修費壓力改善，但通膨、升息因素還在，使得整體房租漲勢目前還沒有看到明顯收斂跡象。（編輯：張均懋）1130412