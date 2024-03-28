統計：全台青年平均房貸862萬創新高 台北市壓力最大

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（中央社記者賴言曦台北28日電）台灣房屋集團據金融聯徵中心資料統計，全台20歲至35歲的青年族群，去年平均背負的房貸金額為新台幣862萬元，創史上新高，且台北市青年購屋占比僅21%，居六都加新竹縣市之末，但平均房貸1470萬元最高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，缺工缺料、地價上揚，帶動全台房價攀高，對經濟能力尚在起飛階段的青年來說，購屋力隨之減弱，使青年購屋比率逐漸下滑，至2023年落到32.2%，較2014年的36.4%減少約4.2個百分點。

進一步觀察六大都會區及新竹縣市的青年購屋力，高雄青年購屋占整體比率最高，達37.3%，平均房貸747萬元；台南居次，占比35.5%，平均房貸768萬元，新竹縣市以35.4%，平均房貸984萬元。

反觀台北、新北青年購屋占整體比率皆不到3成，是六都加新竹縣市中比率最低的區域，台北21%、平均房貸1470萬元，新北市28.6%、平均房貸1019萬元。

其他六都縣市分別為桃園34.3%、平均房貸816萬元；台中33.2%，平均房貸846萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，各都會房價越高，青年購屋自備款及房貸壓力越大，相對影響青年購屋表現，而雙北青年所扛的房貸壓力最大，要有能力背貸破千萬元，多半應仰賴雙薪或長輩金援。

李家妮指出，新竹縣市具備竹科紅利，房價雖高，有實力買房的消費者也多，因此支撐青年購屋表現居高；高雄雖然目前青年買盤負擔相對輕鬆，但預估未來科技業話題陸續到位，將磁吸青年就業人口與經濟力攀升，加上近年高雄房價上揚，預料未來當地青年購屋壓力恐怕也只增不減。（編輯：張均懋、蘇志宗）1130328