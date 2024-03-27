房仲：新青安房貸發酵 首季交易量估至少8.1萬棟

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（中央社記者賴言曦台北27日電）永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，新青安優惠房貸發酵，自住買盤成房市主力，加上消費者看漲房價，預估今年第1季房屋交易量可望達8.1萬棟到8.5萬棟，上半年交易研判落在16.9萬棟到17.4萬棟間。

永慶房屋今天舉辦記者會，發布今年第2季房屋趨勢前瞻報告。據永慶房屋網路會員調查，認為房價看漲比率增至52%，成長12個百分點，逾半數消費者看漲房價，創近8季新高，看跌則降至15%，連5季下降。

進一步觀察六大都會區加新竹縣市今年第1季房價，與去年第4季相比，僅台南市持平，台北市微漲1.3%，新北市、桃園市分別上漲2.7%、2.5%，新竹縣市、台中市與高雄市各漲6.2%、5.2%、5.1%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，全球經濟持續復甦，台股創歷史新高，消費信心穩定上升，然而通膨持續高漲，使消費者對房價沒有看跌理由。

展望今年房市，葉凌棋表示，預估今年台灣房市將延續去年第4季交易熱度，第1季交易量約8.1萬到8.5萬棟。

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另依目前交易量推估，今年第1季交易量將創2012年來前3高量，僅次於2022年第1季的8.5萬棟，與2021年第1季的8.1萬棟相當，甚至可望超越2021年水準。

葉凌棋指出，消費者普遍看漲房價，買盤轉趨積極，支撐今年初買氣穩定，加上新青安優惠房貸政策發酵，自住買盤成市場主力，支撐房市交易量能，預估上半年交易量將落在16.9萬棟到17.4萬棟間。（編輯：蘇志宗、楊蘭軒）1130327