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房仲：捷運深綠線加持 新市歸仁新化房價2年漲逾6成

2024/11/5 11:42
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（中央社記者潘智義台北5日電）台灣房屋集團統計，台南捷運深綠線預定計畫路線，行經歸仁區、永康區、新化區、新市區與善化區，這5大行政區近2年房價全面上揚，其中新市、歸仁及新化區，漲幅均逾6成。

台灣房屋表示，台南新市與歸仁區近2年平均房價，從1字頭衝破3字頭，漲幅分別為60.9%、75%；新化區平均房價也從每坪新台幣12.5萬元，今年上半年上揚至27.9萬元，漲幅翻倍高達123.2%，漲勢力道位居5區之首。

台南捷運深綠線已完成可行性研究期末成果，不過計畫還有待送交通部審議通過，沿線區域房價已先漲翻。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，台南捷運深綠線預定行經的5大行政區，本身就自帶豐沛的建設紅利，因此深綠線利多還沒正式發酵，房市表現已頗亮眼。南科特區善化及新市區近幾年房市持續旺盛，永康區做為台南傳統購屋熱區，也是距離南科最近的成熟市區，加上已有捷運藍線利多走在前頭，擁有強勁剛性買氣支撐房市表現。

李家妮說明，房價漲幅最強勁的新化區，與永康及大南科特區相鄰，受外溢效應，近一年公寓、華廈新建案供給量攀升，磁吸買氣進駐，最高成交單價已奔上3字頭，3房總價最高衝破千萬元，受新屋助攻，中古房價連帶補漲，拉抬力道強勁，有逾4成漲幅，以目前新化區均價已達27.9萬元，未來捷運利多如順利進駐，房價恐一路向3字頭前進。

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另外，深綠線沿線買氣大噴發，不只房價表現亮眼，觀察捷運深綠線5大行政區，其中新化區近幾年供給量攀升，去年一整年包含交屋、買賣，去化將近600棟量能，創下近10年來高峰；今年上半年進入盤整期，整體表現呈價漲量縮。

李家妮表示，捷運深綠線串連南科與沙崙綠能科學城，兩區為啟動台南產業經濟2大重要引擎，台南已準備進入捷運時代，待未來捷運機能到位，將為沿線房市挹注紅利。（編輯：張均懋）1131105

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