房仲：台積電設廠兩樣情 善化買氣增近6成楠梓量縮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北16日電）台積電昨天宣布以新台幣171.4億元購入群創台南南科廠房，房仲表示，台積電2017和2021年分別在南科台南園區和楠梓園區宣布設廠後，觀察連3年買賣移轉棟數變化，南科台南園區周邊行政區包括新市區和善化區，3年量增逾5成。

其中，善化從2017年797棟成長到2019年1265棟，量增高達58.7%；不過南科楠梓園區周邊的楠梓區，2023年較2021年則量縮15.2%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年南二都受惠科技產業建設紅利，帶動房市翻轉，以台南園區來說，善化區機能成熟，吸引不少科技新貴進駐。大南科特區最高預售房價已飆至4字頭。

高雄楠梓地價、房價屢創新高，連帶第一圈左營高鐵特區預售大樓最高單價衝破6字頭，科技產業帶動城市經濟發展、就業人口帶旺房市需求，南二都產業題材豐沛，推估未來房市整體量能持續向上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，2021年底台積電宣布至高雄楠梓設廠，使楠梓房市聞「積」起舞，短期內價量齊揚；但房價瞬間跳漲，考驗消費者接受度，加上2022年央行開始升息，掀起市場觀望氣氛，2022年至2023年楠梓買氣相對遲滯，使2023年買賣移轉棟數較2021年量縮。

不過2023年第3季以來，新青安政策及股市創高加持，市場迅速回溫，加上台積電楠梓廠工程進度順利，預計今年底至2025年陸續投產，目前也釋出職缺招聘人力，使民眾對周邊房市頗具信心，提升進場購屋的意願。（編輯：林家嫻）1130816