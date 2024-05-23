高房價老屋買氣增 房仲：高雄去年平均購屋屋齡28年

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（中央社記者潘智義台北23日電）隨著房價攀升，同樣預算下，民眾可能拉高屋齡才有辦法成家。房仲指出，根據內政部資料，高雄市2014年平均購屋屋齡約15年，平均每年購屋屋齡遞增1至2年，至2023年已達28年。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮今天透過新聞稿表示，觀察高雄近10年來的平均房價，同樣年年走高，顯示高房價影響下，購屋屋齡不斷拉高，尤其近幾年高雄產業建設利多豐沛，帶動房價，民眾若預算條件不變，選購房屋就必須有所取捨。

李家妮舉例，民眾可能因此拉高屋齡、縮小坪數，房子越買越老、越買越小，以近10年的屋齡年增幅度來看，推估未來1至2年內，高雄平均購屋屋齡恐跨越30年老屋門檻。

觀察高雄主要行政區，李家妮說明，2023年平均購屋屋齡最年輕行政區，由鼓山區奪冠，約為21年，當地房價也最高，平均單價已破3字頭。接著為左營區、前金區與楠梓區，均是23年。新興區則以24年排第5。

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平均購屋屋齡最老的行政區為鳳山區，達36年。其他高屋齡區還包括鳥松區、仁武區、鹽埕區及大寮區，平均購屋屋齡均在30年以上。

李家妮指出，高雄的高屋齡行政區，大多屬於蛋白區，房價較蛋黃區親民，照理更有利購屋族入手新屋，平均購屋屋齡應該較低，但因新案推出不及市區活絡，整體住宅供給仍以中高齡房屋為大宗。另一方面，有意進駐低價區的小資族，對於相對便宜的高齡屋接受度也較高，因此拉高了平均購屋屋齡。（編輯：楊蘭軒）1130523