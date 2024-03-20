私法人購屋許可制上路 台北市豪宅交易4年量縮逾8成

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（中央社記者賴言曦台北20日電）統計資料顯示，雙北市去年下半年豪宅交易量雙雙衰退，其中台北市若與4年前同期高點相比量縮逾8成。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，平均地權條例中的私法人購屋許可制上路，加上去年下半年總統大選帶來不確定因素，讓高資產族群置產趨向謹慎。

住商機構據台北地政雲、實價登錄資料統計指出，台北去年7月至12月，總價逾新台幣1億元豪宅交易量共21件，與民國111年同期相比，交易量縮約63.2%，若與4年前同期高點的130件相比，交易量縮83.8%。

新北市總價6000萬元以上住宅交易，去年下半年僅剩47件，相比4年前高點58件，跌幅18.97%。

徐佳馨指出，雙北豪宅市場在政府打炒房、去年下半年國內外政經情況不明朗等因素影響下，買氣難有起色，尤其台北市豪宅市場總價高，在中央銀行「限貸令」下，豪宅客負擔加重，交易量縮幅度更大。

不過，新北市2022年、2023年下半年度豪宅交易量相差無幾，顯示北部豪宅客群似有外擴現象，才讓新北市仍保有基本交易量。

觀察行政區分布，台北市以中山、大安區各7件位居前2名，大家房屋企研公關主任賴志昶表示，中山區地處台北市核心，交通、商業機能便利；其中大直區域更有不少新興豪宅，在去年市場逆風下，仍能吸引金字塔客群搶進；大安區則是傳統豪宅聚落。

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另觀察新北市去年下半年豪宅交易，板橋出現20件爆量，賴志昶分析，新北市豪宅聚落主要分布於板橋、新店及淡水等3大行政區，其中板橋地段最精華，過去即吸引不少建商開發大坪數、高總價的豪宅物件。

賴志昶表示，去年下半年受房價飆漲、政府打房等因素干擾，豪宅客群逐漸往台北市以外區域看房，其中選擇與台北市僅一橋之隔、CP值更高的板橋做為置產標的，也屬正常。（編輯：張均懋、蘇志宗）1130320