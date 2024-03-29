新青安房貸續發威 5大房仲3月成交量全數上揚

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（中央社記者賴言曦台北29日電）中央銀行3月21日宣布升息半碼，但在新青安優惠房貸、抗通膨心態、股市熱絡等因素支撐下，國內5大房仲業者3月交易量全數較去年同期成長，其中台灣房屋、永慶房屋及信義房屋年增率皆有雙位數成長。

台灣房屋集團統計內部成交行情，今年3月六大都會區和新竹縣市交易量月增38.6%、年增32.3%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月雖有央行升息干擾，但有新青安優惠房貸、買房抗通膨心態支撐，剛性需求買盤持續進場。

住商機構統計3月旗下成交量年增9.3%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，3月因建商推案帶動看屋話題，加上股市表現強勁，變現資金轉入不動產推升行情，買方擔憂價格繼續飆高，是買氣被帶動的主因。

永慶房屋集團統計3月全台交易量較2月成長65%，年增28%。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，在新青安優惠貸款續行、通膨預期未變下，今年3月房市較去年同期成長逾2成，預期房市可望延續買氣，上半年表現可期。

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中信房屋統計內部3月成交資料，月增54.3%，年增1.2%。中信房屋總經理張世宗表示，央行升息半碼對房貸戶雖有影響，但對目前主力的新青安貸款戶利率影響有限，且由於股市正熱，預料部分變現資金將流向房市，支撐後市朝樂觀方向發展。

信義房屋統計至3月27日的全台門市交易量，較去年同期有雙位數成長，其中總價新台幣1500萬元以內的交易占比達5成。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，市調顯示買盤看漲多於看跌，短期市場供不應求，且政府無強力打炒房，推測329檔期房市可望維持穩定熱絡。（編輯：張良知、張均懋）1130329