單坪漲勢效應 去年平均房貸金額創高購屋面積衰退

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（中央社記者羅元駿台北27日電）根據聯合徵信中心最新統計，112年全年平均房貸金額為新台幣785.1萬元、房貸餘額平均為605.1萬元，均創統計以來新高，不過購屋面積卻呈現下滑，年減1.74%，凸顯房市「兩高一降」趨勢。

金融聯合徵信中心公布購置住宅貸款統計，去年第4季房貸新增件數為5.4萬件，較2022年同期成長24.28%，累計去年全年新增件數為7.7萬件，年增約6.04%。

在房貸部分，112年全年平均房貸金額為785.1萬元、平均房貸餘額為605.1萬元，雙雙創下徵信中心統計以來新高紀錄。若觀察性別區分，男性房貸金額去年第4季首度突破1000萬元門檻，全年男性平均貸款金額為801.5萬元，女性則是768.8萬元。

不過購屋面積卻微幅下降，112年第4季購屋面積較111年同期衰退1.74%，而全年平均相比較前年減少1.5平方公尺，數據顯示民眾背負房貸金額上揚，所獲的樓地板面積卻減少

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，房貸金額增加、房屋面積卻減少，直白解釋就是單坪漲勢帶動房屋總價，但購屋族的預算有限導致坪數縮水，又以中南部重劃區最明顯，當地建商也針對此現象推出高單價、低總價的小坪數新案搶市。

另外，觀察聯合徵信中心揭露房貸利率變化，去年全年房貸利率呈現先升後降格局，第2季平均利率為2.185%為全年最高點，第4季則回落至2.115%。

徐佳馨分析，去年房貸利率先升後漲，主因上半年升息帶動房貸利率調升，後來財政部推出的新青安房貸，首購最低利率落在1.775%，讓整體房貸利率平均下調。

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展望今年房市，徐佳馨指出，全球整體經濟下半年預估進入降息期，加上2024美國大選年，有機會推出降息、刺激經濟等紅利，而台灣央行無論是否跟進，房貸利率都存有下調的空間，並觀察接下來3月的央行理監事會議，是否維持緊縮態度都將左右房市。

徐佳馨表示，過往經驗市場若是處於低利環境，股市、房地產連動會更為明顯，但目前買方支撐力道仍弱，未來房市仍待觀察。（編輯：林興盟）1130227