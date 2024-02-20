財政部新制 六都加新竹高價老屋轉手恐面臨高稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北20日電）財政部日前發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，研究機構指出，新制的標準擴大後，六大都會區加新竹地區受影響的高價老屋多出1790間，其中台中增加456件最多，高雄、新北增幅分別為211%與210%。

住商機構企劃研究室針對這項規定，整理2023全年屋齡10年以上有機會適用舊制的高價房屋交易量，企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年台灣各都會房價飆漲，不少早年取得房屋的所有權人都有獲利，財政部將標準擴大後，將使這些屋主賣屋的財產交易所得稅至少增加一倍。

財政部16日訂定發布的「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，是針對個人出售2014年前取得房屋，房地總成交金額達一定門檻者定義，予以擴大。

徐佳馨指出，這項規定只針對在房地合一取得前適用舊制的屋主，適用房地合一稅的屋主無須擔憂。根據財政部定義，台北市過去是指交易金額逾7000萬元，這次修正為6000萬元；新北市自6000萬元下修至4000萬元；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市自4000萬元降至3000萬元。

徐佳馨分析，在各都會去年全年交易，因標準擴大，台北增幅132%，新北增幅210%，桃園增幅139%，新竹市增幅159%，台中增幅150%，台南增幅36%，高雄增幅211%；其中新北與高雄增幅都達200%以上，主要是近年因房價上揚，帶動大坪數或是透天價格往上飆升所致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，台中不斷寫下天價，在件數上也遠遠超過其他縣市，近年因南科話題帶動的台南，由於區域發展集中，加上地方對於高價接受度仍低，影響反而不如預期。

徐佳馨指出，根據財政部說明，這類案件因不屬個人房地合一稅課徵範圍，應以實際成交金額，按出售時房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額比例，計算歸屬房屋收入，再以該收入的17%計算出售房屋所得，併入個人綜所稅計算，因此去年若有出售高價房屋，並符合此規定範圍內的民眾，建議在5月報稅季前先預留稅源，避免陷入繳不出稅的窘境。（編輯：郭無患、楊凱翔）1130220