不動產貸款占比再攀高 楊金龍：滾動檢討信用管制

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）國內房市買氣升溫，不動產貸款占比持續攀高，今年1月已經升抵37.4%的波段新高。中央銀行總裁楊金龍今天表示，相當關注房市議題，會持續檢討選擇性信用管制。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，房價續漲、央行選擇性信用管制議題受到關注。

根據央行書面報告，全體銀行不動產貸款占總放款比率居高，今年1月底為37.4%，高於2022年底的36.8%。央行說明，去年8月起，八大公股銀行青年安心成家貸款精進措施，自住需求進場，使得購置住宅貸款與建築貸款餘額（分子）持續增加。

另一方面，總放款（分母）增幅相對有限，也是因素之一。央行說明，去年台灣出口衰退9.8%，銀行對製造業貸款成長減緩，限縮不動產貸款之外的其他放款成長， 導致總放款增幅走緩。

雖然不動產貸款占比攀高，不全然是房市因素，還有外在景氣等條件推動，楊金龍今天表示，央行將於21日的理監事會議討論選擇性信用管制議題，每次會議都會討論，就當前房市情況進行滾動檢討。

民眾黨立委黃珊珊質詢時指出，房市熱絡、房價持續上漲的問題，關鍵就在於政府政策互相衝突，去年大選前提出平均地權條例修法，又在成果發酵前，反手推出新青安貸款，同時實施效果相反的房市政策，導致無法達成「房市緩漲」目標。

楊金龍對此表示，健全房市方案需要跨部會的合作，同意政策要有一致性。

楊金龍補充，央行選擇性信用管制目的並非抑制台灣房價，在意的是金融穩定，如果房價上漲，金融依然相當穩定，央行會抱持謹慎態度。

央行報告指出，雖然去年下半年起，因青年安心成家優惠購屋貸款精進方案施行，帶動購屋自住買氣，房市交易回溫，不動產貸款及購置住宅貸款年增率回升，不過建築貸款因建商資金需求減少，年增率續降。

央行表示，今年1月底，全體銀行不動產貸款、購置住宅貸款及建築貸款年增率分別為6.85%、7.98%、3.80%，均低於2020年央行調整管制措施前的水準。央行將持續檢視不動產貸款情形與管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。（編輯：林淑媛）1130314