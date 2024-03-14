發行數位新台幣 楊金龍：牽涉隱私權議題須謹慎處理

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）中央銀行持續推動CBDC研究計畫，雖然部分立委質疑進度落後，央行總裁楊金龍表示，就連美國聯準會主席鮑爾也認為要審慎處理，而且隱私權的議題非常重要，其實台灣進度不輸其他國家，「科技越進步，要越小心」。

隨著數位化發展深入社會各個層面，數位貨幣成為國際間研究焦點，包括數位美元與數位歐元等「央行數位貨幣」（central bank digital currency, CBDC），正從理論性研究走向技術實驗。

台灣央行於2020年及2022年分別完成「批發型CBDC可行性技術研究」及「零售型CBDC試驗計畫」，現在正進行意見調查及精進平台設計兩項工作。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，多位立委關注台灣央行推動CBDC進度。

部分立委質疑，中國數位人民幣已經開始試點，相較之下，台灣進度相當落後。楊金龍説明，推動CBDC要非常小心，特別是隱私權部分，中國推行過程中，比較不在意這塊，這跟民主國家注重隱私權的情形迥然不同。

楊金龍進一步指出，目前台灣央行還在研究階段，可能需要較長時間，最少要3年以上，但「我們速度不會輸其他國家」。

楊金龍強調，如同鮑爾所言，發展CBDC要非常謹慎，「他（鮑爾）也沒有時間表！」

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國民黨立委陳玉珍追問，央行是否有決心要推動CBDC，楊金龍表示，這取決於民意，最大前提是讓大家了解CBDC涉及的隱私問題，科技越是進步、越要小心；此外，資安議題也很重要，不能讓央行被駭客入侵，支付系統就大亂情形發生，必須非常謹慎處理。

央行過去曾於報告中提到，CBDC不盡然是每個國家的最適選擇，搶先發行不一定能帶來正面且立即的效益，須依各國的政策目標與需求，採取最適合的發展策略。（編輯：林淑媛）1130314