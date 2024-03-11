股匯不同調 新台幣隨亞幣走揚收31.414元

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美股收低，拖累台股震盪收黑，不過新台幣匯率再次脫鉤，由於美元轉弱、亞幣齊喊漲，加上外資午後偏匯入，新台幣兌美元由貶翻升，今天收盤收31.414元，升2.4分，台北及元太外匯市場總成交金額15.73億美元。

隨著美股費城半導體指數8日重挫逾4%，台積電跟著熄火，大型權值股表現弱勢之下，台股今天震盪下跌59.24點，收在19726.08點，力守19700點關卡。三大法人賣超台股33.86億元，而外資及陸資賣超87.23億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.42元，受台股走弱以及投信美元買盤湧現2大因素夾擊，新台幣應聲翻貶，最低觸及31.48元，不過午後外資反手匯入，激勵匯價翻揚，終場收在31.414元。

外匯交易員指出，外資仍是主導盤勢的關鍵，雖然上午匯出，下午又轉為匯入，加上美元走弱的助力，匯價連3升。

外匯交易員指出，先前美國經濟數據保持韌性，部分看法認為仍有升息可能，如今美國聯準會主席鮑爾釋出今年可望降息的明確訊號，宣告升息畫下句點，市場情緒振奮，美元指數迅速走弱，亞幣因此獲得支撐。

根據央行統計，美元指數今天小跌0.16%，亞幣全面走揚，日圓在日本央行有意終止負利率的消息提振下，狂漲0.78%，韓元強0.73%，人民幣上漲0.15%，新台幣僅小升0.08%、升幅相對和緩。

雖然市場樂見聯準會唱鴿，外匯交易員認為，除非有更明確的降息訊號及路徑出現，金融市場才會有新的題材發酵，因此接下來的美國消費者物價指數（CPI），以及美國聯準會3月利率決策會議後發言與點陣圖狀況，將是市場聚焦重點，在此之前，新台幣續於31.200至31.600元的區間整理。（編輯：潘羿菁）1130311