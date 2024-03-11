更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路電話
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

股匯不同調 新台幣隨亞幣走揚收31.414元

2024/3/11 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）美股收低，拖累台股震盪收黑，不過新台幣匯率再次脫鉤，由於美元轉弱、亞幣齊喊漲，加上外資午後偏匯入，新台幣兌美元由貶翻升，今天收盤收31.414元，升2.4分，台北及元太外匯市場總成交金額15.73億美元。

隨著美股費城半導體指數8日重挫逾4%，台積電跟著熄火，大型權值股表現弱勢之下，台股今天震盪下跌59.24點，收在19726.08點，力守19700點關卡。三大法人賣超台股33.86億元，而外資及陸資賣超87.23億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.42元，受台股走弱以及投信美元買盤湧現2大因素夾擊，新台幣應聲翻貶，最低觸及31.48元，不過午後外資反手匯入，激勵匯價翻揚，終場收在31.414元。

外匯交易員指出，外資仍是主導盤勢的關鍵，雖然上午匯出，下午又轉為匯入，加上美元走弱的助力，匯價連3升。

外匯交易員指出，先前美國經濟數據保持韌性，部分看法認為仍有升息可能，如今美國聯準會主席鮑爾釋出今年可望降息的明確訊號，宣告升息畫下句點，市場情緒振奮，美元指數迅速走弱，亞幣因此獲得支撐。

根據央行統計，美元指數今天小跌0.16%，亞幣全面走揚，日圓在日本央行有意終止負利率的消息提振下，狂漲0.78%，韓元強0.73%，人民幣上漲0.15%，新台幣僅小升0.08%、升幅相對和緩。

雖然市場樂見聯準會唱鴿，外匯交易員認為，除非有更明確的降息訊號及路徑出現，金融市場才會有新的題材發酵，因此接下來的美國消費者物價指數（CPI），以及美國聯準會3月利率決策會議後發言與點陣圖狀況，將是市場聚焦重點，在此之前，新台幣續於31.200至31.600元的區間整理。（編輯：潘羿菁）1130311

台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣升2.4分 收31.414元
172.30.142.36