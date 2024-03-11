台積電下跌18元 台股跌59點收19726.08點
2024/3/11 13:42（3/11 14:01 更新）
（中央社記者張建中台北11日電）台股今天上下震盪179點，盤中最高達19828.7點，最低下探19649.67點，終場收在19726.08點，下跌59.24點，成交值新台幣3976.39億元。
台股指標權值股台積電今天走勢疲弱，收在766元，下跌18元，市值跌破20兆元關卡，達19.86兆元，影響大盤約146點。
世芯-KY及聯發科等高價股走跌，鴻海、祥碩、矽力逆勢上揚逾4%，整體電子類股指數下跌0.74%；傳統產業股普遍走高，食品、機電、電纜、造紙、汽車、營建和觀光類股指數上揚逾1%。（編輯：張良知）1130311
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