統一台灣高息動能ETF成立 規模531億元創新高

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）ETF市場火熱，統一台灣高息動能、中信上游半導體一開募就掀申購熱潮，上週成立規模分別達到新台幣531億元和175億元，居歷年ETF成立規模前2名，可望為台股挹注新動能。

上週新成立的中信上游半導體，3月6日成立規模175億元，超越群益ESG投等債20+的成立規模153億元，不過才剛寫下紀錄，短短兩天立刻被大幅超越。

統一投信是台股基金市場的常勝軍，有「高淨值基金製造機」之稱，首度進軍ETF市場，統一台灣高息動能3月8日成立規模就達到531億元，創下國內ETF成立規模新紀錄。

據投信投顧公會統計，過去國內ETF的成立規模從來沒有超過200億元，此次統一台灣高息動能成立規模直衝531億元，一口氣跨越多個量級，大幅度改寫歷史新高，創下台股新傳奇。（編輯：張良知）1130311