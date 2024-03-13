00940元大高息ETF掀空前搶購熱潮 玉山證券暫停受理申購

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北13日電）元大台灣價值高息ETF掀起空前搶購熱潮，開募2天吸金近千億元，龐大的申購進單量讓代銷通路吃不消。玉山證券今天宣布，暫停受理申購作業，建議欲申購的投資人直接洽元大投信或其他代銷機構。

進入玉山證券的ETF IPO申購網站，立即跳出「元大00940申購說明」的公告視窗，宣布「由於此次元大台灣價值高息ETF（00940）申購筆數眾多，為方便顧客後續查詢與繳款作業的進行，本公司已停止受理申購作業，如欲申購請洽元大投信或其他代銷機構，造成您的不便敬請見諒！」

另外，傳出永豐金證券也已暫停元大高息ETF的申購受理，外界關注後續是否會有更多通路券商跟進。

國內線上開戶第1大的國泰證券，前2天受理元大高息ETF的申購金額就超過百億元。根據國泰證今天上午最新統計，受惠ETF申購熱潮，國泰證每天新開戶數超過2月日均量的數倍，累計已超過12萬人透過其線上平台認購元大台灣價值高息ETF。國泰證暫時維持按兵不動，表示會持續提供申購服務。

元大台灣價值高息ETF主打高股息、月月配等訴求，吸引投資人瘋狂搶進，包括國泰證、玉山證、永豐證等代銷機構，前2天就頻傳系統當機或延遲。券商和銀行銷售通路為客戶打單打到手軟，加班到深夜，還是有很多下單來不及消化，玉山證今天率先宣布暫停相關線上申購作業。

元大投信今天在台股開盤前發出聲明，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規劃個人財務決策。

主管機關金管會也擔心出現非理性買盤，採取多項降溫措施，包括啟動ETF專案金檢、強化新ETF審查、落實平準金相關揭露，和新增廣告行為規範，調查網紅與投信間合作是否出現不當行銷等。

金管會原本只針對海外ETF祭出額度上限200億元的限制，市場預估元大高息ETF成立規模將突破千億元大關，金管會擔心資金過度集中，最新傳出有意針對台股ETF也要訂定募集上限。（編輯：張良知）1130313