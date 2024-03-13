重電勁揚AI族群下殺 台股收漲13.96點2萬得而復失

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股早盤再越過2萬點並創歷史新高，不過盤中台積電、鴻海、聯發科等電子權值股回檔，AI族群修正，櫃買OTC指數下殺回測月線，千金股拉回，大盤震盪246點數次翻黑，金融、重電撐盤有限，終場加權指數小漲13.96點，收在19928.51點，2萬點得而復失。

法人指出，台股再創高，短線有過熱現象，不過美股AI族群表現強勁，台股前景仍正向看待。

美國2月消費者物價指數（CPI）年增3.2%略高於預期，但市場仍推測聯邦準備理事會（Fed）6月降息，美大型科技股強彈，美股收漲，激勵台股早盤再越過2萬點天險，最高觸及20112.81點，漲198.26點，再創歷史新高。

人工智慧AI概念股拉回，代表中小型股的櫃買OTC指數下殺回測月線，股價超過千元的高價股修正，台股上下震盪246點，盤中數次翻黑，2萬點得而復失，尾盤金融走堅，重電族群勁揚。

終場加權指數收19928.51點，漲13.96點，漲幅0.07%，成交值放大至新台幣5382.04億元，電子股終場漲0.06%，金融勁揚1.07%，航運股翻黑跌0.2%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下殺2%，櫃買OTC指數下挫1.14%。

主要電子權值股堅挺，台積電終場收779元，漲1.17%，聯發科收平盤1215元，鴻海觸123.5元波段新高後拉回，終場收120.5元，漲1.26%，日月光投控收158.5元，漲0.63%，聯電收53元，漲0.95%，台達電收314.5元%，漲0.64%。

AI概念股震盪修正，其中廣達翻黑收250.5元，跌1.57%，緯穎收2330元，跌4.31%，緯創收116.5元，跌4.9%，技嘉收328元，大跌7.61%，奇鋐收617元，跌4%。

貨運三雄長榮收191元，漲1.87%，陽明收48.7元，跌0.51%，萬海收49元，跌0.91%。

重電族群逆勢勁揚，華城收漲停577元，士電收漲停199.5元，中興電收173.5元，漲2.06%。

IC設計千金高價股多數綠油油，其中股王世芯-KY收3410元，跌4.88%，股后信驊收2640元，跌3.47%，力旺收2625元，跌2.05%，創意收1330元，大跌7.96%，譜瑞-KY跌出千元俱樂部，超過千元高價股累計「十四千金」。

展望台股後市，台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，目前市場關注焦點包括美國聯準會何時降息、台灣及美國企業財報與法說展望、中國景氣與需求何時谷底回升，以及兩岸關係。

沈建宏指出，雖然台股已經創高，短線有過熱現象，但AI晶片大廠輝達（NVIDIA）與AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）以及台積電相繼釋出AI訂單正向訊息，AI晶片仍缺貨，客戶仍上修AI訂單，加上今年景氣預期優於2023年的前提下，美股AI族群表現強勁，對台股前景仍正向看待。（編輯：張均懋）1130313