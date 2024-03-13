台股衝上兩萬點 主計長朱澤民：不開心因為沒股票

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）主計總處主計長朱澤民今天在立院被問及股市兩萬點開不開心時表示，「不開心，因為沒有股票」，引發現場一陣笑聲。至於外界關注實質薪資負成長問題，他則說，名目薪資會漲，但仍要看物價走勢。

台股今天早盤再次越過2萬點，最高觸及20112.81點，大漲198.26點，再創歷史新高。隨後震盪波動逾220點，台積電、鴻海、聯發科回檔，AI族群修正，OTC櫃買指數下殺，盤中台股翻黑後力守平盤上，2萬點得而復失。

立法院財政委員會今天邀請主計總處進行業務報告，立委也趕上股市熱度，國民黨立委李彥秀詢問朱澤民「台股兩萬點， 開心嗎？」朱澤民馬上回答，不開心，因為他沒有股票，但隨即補充，個人角度不開心，從國家財政角度卻是很開心，因為股市好，證交稅就會提高。

李彥秀接著表示，台股榮景的經濟果實只有部分人享受，多數民眾相關的實質薪資負成長議題更值得留意，台灣實質薪資何時才能轉正。

朱澤民說，主計總處沒有預測薪資成長，只能說有50%的機會，名目薪資一定會漲，但還是得看消費者物價指數（CPI）走勢，因此仍有不確定因素。（編輯：林淑媛）1130313