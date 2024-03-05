2月PMI走升 中經院：未來展望近2年首次轉擴張

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（中央社記者蘇思云、羅元駿台北5日電）中經院今天公布2月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.1個百分點升至48.1%。不過對於未來半年展望指數大幅上揚至54%，創下1年9個月以來首次呈現擴張，中經院長葉俊顯認為，可說是黎明將至。

中經院數據指出，2月經季節調整後的 PMI PMI小百科 採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。 調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。 採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期。 資料來源：國發會 看更多 關閉 已經連續12個月緊縮，不過，指數持續走揚，且未來6個月展望指數自2022年5月以來首次呈現擴張現象，指數大幅上揚7.8個百分點到54%，創下2022年4月以來最快擴張速度。

葉俊顯表示，2月工作天數較1月大幅下降，原本預期指數表現不太好，但指數仍微幅上揚，整體產業呈現「長夜將盡、黎明將至」的氛圍。半導體、AI相關供應鏈的模組以及CoWoS封測等出現落底回升跡象。

葉俊顯指出，台積電熊本廠2月下旬開幕，帶動半導體供應鏈對未來展望大幅攀升，加上AI高效能運算帶來拉貨潮，多數廠商對未來6個月展望相對樂觀，「春燕是可以期待的」，目前比較像是火車已經引擎點火，但火車頭還沒開始動，後續仍要持續觀察。

中經院今天也公布2月未季調的非製造業經理人指數（NMI）已連續16個月擴張，不過擴張速度趨緩，指數續跌1.2個百分點到52.3%。

葉俊顯表示，有些產業受到2月工作天數減少影響，商業活動因此較1月大幅下降，但是跟製造業比較相關的產業，像是批發業對未來看法轉為持平樂觀，運輸倉儲業對未來展望也轉為擴張。不過，因成本攀升、民間消費力道轉向國外以及去年高基期因素影響，住宿餐飲業跟零售業對未來6個月展望呈現緊縮。

社團法人台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，台灣以出口為大宗且占國內生產毛額（GDP）百分比較高，製造業中6大產業的未來6個月展望都較1月上升，其中，以具有國際競爭力的電子暨光學產業預期成長最高。

賴樹鑫指出，非製造業廠商的未來展望，跟1月相比呈現分歧走勢，產業呈上升的主因是國際出口帶動，而內需型產業則呈下降趨勢。

至於台灣出口表現，葉俊顯表示，去年出口比較低迷，今年有機會表現較好，台灣廠商有機會受惠於AI手機、AI筆電等接下來的換機潮，出口預計第2季底、第3季比較好轉。預期美國聯準會（Fed）降息雖然延後，但對實體出口表現影響不大，主要可能是對金融市場帶來波動。