台電：待政院拍板撥補數 4月電價調整方案未定案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）媒體報導4月新電價平均調幅至少10%，工業、民生用戶等共1500萬用電戶全面受影響。台電表示，電價調整方案尚未定案，仍待行政院拍板撥補金額，並由電價費率審議會綜合審酌各類調幅，以確保產業競爭力與物價穩定。

電價費率審議會擬於3月中下旬舉行，媒體今天報導，4月新電價平均漲幅約在10%、甚至以上。其中工業用電平均漲幅逾1成，特高壓用電大用戶例如半導體產業漲幅將最大、應會超過15%；民生用戶330度以下約漲5%，總計1500萬用電戶全面受影響。

台電表示，電價方案尚未定案，仍待行政院拍板撥補金額；至於電價調整方向，會兼顧民生、產業意見，相關資訊將在電價費率審議會客觀呈現，由審議會綜合考量產業競爭力與國內物價影響。

為避免台電虧損雪球越滾越大，淪為資不抵債窘境，政府已連2年出手增資台電，今年經濟部也爭取以去年歲計賸餘補貼台電逾千億元，並透過電價調整，目標是打掉今年虧損為首要任務。

國內電價2022年、2023年平均各調高8.4%與11%，以去年為例，民生電價平均調幅為2.6%、產業用電平均調幅為14.2%。目前平均電價每度3.11元，其中民生電價為2.65元，產業電價為3.38元。（編輯：張均懋）1130304