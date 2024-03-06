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龔明鑫：電價漲會推升物價 政府態度審慎

2024/3/6 12:38
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）經濟部預計3月下旬召開電價費率審議會，外界認為調漲機率極高，國發會主委龔明鑫今天表示，電價調漲確實會推升物價，因此政府調整電價會比較審慎，「照顧民生還是很重要」。

經濟部預計3月下旬召開電價費率審議會，決定4月以後電價，各界普遍認為此次產業、民生用電均會調漲。

龔明鑫今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，朝野立委聚焦政府擬調整電價，對物價及民生的影響。

龔明鑫表示，依照過去經驗估算，如果電價漲10%，對消費者物價指數（CPI）直接效果是增加0.12個百分點，加計間接效果後，累計影響CPI上漲0.2至0.3個百分點，可能推升全年CPI漲幅升至2%上下。

不過龔明鑫也說，電價審議會還沒舉行，政府理解漲電價會反映到物價，會審慎處理。

展望今年經濟表現，龔明鑫表示，隨著產業庫存去化告一段落，加上人工智慧（AI）需求爆發性成長，可望帶動出口表現，主計總處上修2024年經濟成長率預測值至3.43%，有其依據與合理性。

龔明鑫接著指出，國發會剛公布的1月景氣燈號亮綠燈，觀察內涵指標變化，生產、投資、銷售及金融面向均轉好，2月經濟數據也陸續出爐，他對於景氣看法「相對樂觀」。

今年半導體產業景氣復甦，立委關注台積電布局計畫，以及政府的產業政策。民進黨立委鍾佳濱指出，觀察台灣半導體產業發展，南部扮演愈來愈重要的角色，建議應思考南部半導體出口貨運需求的解決方式，請國發會評估半導體南部出口量能，後續也會請交通部評估在南部擴建或設立貨運機場的可能。

龔明鑫表示，還有相關配套條件要思考，會跟交通部討論。

民進黨立委陳亭妃則關注個人資料保護委員會籌備處進度，認為推進速度太慢，龔明鑫表示，預計6月將組織條例送進行政院院會，並於立法院下個會期提出相關修法作業，會努力看看是否時間能提前。

另外，新任總統賴清德的內閣人選備受關注，媒體報導，龔明鑫可能是下任經濟部長人選，朝野立委今天紛紛就此說法詢問龔明鑫看法。

「沒影啦」，龔明鑫表示，他沒有收到相關訊息，現在就是認真做好每天的事情。（編輯：張均懋）1130306

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