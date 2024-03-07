20年來首漲民生電價？台電：121至330度曾漲2次

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（中央社記者曾智怡台北7日電）4月民生用電調漲可能性高，在野黨立委質詢稱王美花恐成為20年來首位調漲民生電價的經濟部長。台電澄清，民生電價121至330度部分曾在2008年度連續調漲2次，120度以下則幾乎未曾調漲、還調降3次，導致現行單價偏離成本甚遠。

王美花今天率台電公司、能源署等列席立法院經濟委員會，針對「電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施」專案報告，並備質詢。

民眾黨立委張啓楷呼籲經濟部與台電，現在絕非漲電價好時機，並對王美花說出重話，若真對330度以下民生用電調漲，將成為20年來首度漲民生電價的經濟部長，「妳的歷史定位就是這樣了」。

台電隨後透過新聞稿澄清，過往民生電價121至330度部分也在2008年度連續調漲2次，並非從沒漲過，而120度以下幾乎未曾調漲，還調降3次，導致現行單價每度1.63元比20年前的2.1元還低，偏離成本甚遠。

台電表示，燃料成本影響電價甚鉅，電價調整是為適當反映合理成本，過往皆因應不同情境適度調整，如2006年至2013年就調漲過5次，共計調幅達48.49%。

台電強調，近年在台電努力下，供電狀況穩健提升，早已不再缺電，備轉容量率已可維持在6%至10%的穩健情況。為維持穩定供電使命，也會努力爭取政府補助，並針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利電價費率審議會綜合考量。

台電表示，2023年國際燃料價格雖有回穩，但仍處於高檔，發購電燃料成本已連續兩年高達6000億以上，與俄烏戰爭前約3000億的燃料支出相比，增加超過1倍。台電承擔減緩通膨的政策任務，在穩定物價方面扮演「消波塊」角色，抵擋輸入性通膨。

針對外界關切民生電價調漲影響，台電表示，即使假設此次330度以下調漲5%，對於用戶來說每月僅增加34元（120度以下增加9元、121至330度增加25元），且近年國內電價方案也已盡量細緻化，有效穩定電價和控制物價波動。

對於部分委員認為應以政府增資填補虧損，台電說明，增資並非補貼，增資部分為政府投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，無法用於填補台電虧損；台電也將努力爭取政府補貼，讓累積虧損不再擴大。

此外，部分委員質疑台電媒體採購成效，台電表示，台電每年透過各種不同媒體進行宣導，期望透過多元的媒體通路，向各個不同的目標群體傳達訊息，並每年滾動檢討規劃適當的宣導方式，以促進社會溝通。（編輯：林淑媛）1130307