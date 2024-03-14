質詢天然氣安全存量 朝野立委為是否涉國安起爭議

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（中央社記者曾智怡台北14日電）民眾黨立委張啓楷質詢關切一旦台海「兵凶戰危」，中油天然氣安全存量是否充足。經委會召委邱議瑩認為，此問題涉及國安機密，應由中油私下向張啓楷報告，引發楊瓊瓔等藍委不滿。

立法院經濟委員會今天審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣中油股份有限公司」，多位立委關切中油天然氣存量，民眾黨立委張啓楷質詢指出，當時美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，中國軍演7天，在兩岸愈趨緊繃之下，假設兵凶戰危，天然氣安全存量充足與否。

中油董事長李順欽回應，今年天然氣安全存量法定需有8天，實際有11天，也會持續拉高儲槽容積天數。若遇到牽涉國安情況，台電、中油會啟動相關機制，調整天然氣用量、能源配比等，確保安全。

張啓楷追問「到底可以撐幾天不會斷氣」，這是中油、經濟部，也是國安單位重責大任。李順欽表示，需看假設前提，除和台電協調調整天然氣用量，還有台電IPP用量，以及工業用氣占14%、民生占7%，一定會確保民生穩定。

經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩此時起身表示，尊重立委質詢職權，但立委的問題是當兩岸兵凶戰危，天然氣存量夠不夠，「若董事長在這裡回答你，是否洩露台灣能源儲存機密」。因關乎國家安全，她認為，中油應私下再回答立委問題。

張啓楷強調，這是重視安全，而非洩漏國家機密，且是依據天然氣生產或進口事業自備儲存容量規定（天然氣事業法），共同維持國家安全，讓全民更安心。

國民黨立委鄭天財接續質詢，一怒之下拍桌抗議，直言「要不要回答是董事長（李順欽）的決定，不是主席決定」。邱議瑩重申，是考量張啓楷質詢時間已到，且內容涉及國家安全，才希望李順欽私下跟他報告。

國民黨立委楊瓊瓔表示，經濟委員會都非常和諧，但看到主席介入的過程很震驚，她認為能源資訊應讓人民知道。（編輯：郭無患）1130314