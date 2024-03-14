中油向高雄市府遞件 首座加氫站拚第3季完工

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（中央社記者曾智怡台北14日電）中油肩負「氫能供應商」重任，原預計去年底在台建置首座移動式加氫站。中油董事長李順欽今天表示，德國得標廠商交貨期延至今年6月，也已向高雄市政府遞件，若一切順利，有機會在第3季完工。

立法院經濟委員會今天審查中油113年度預算，民進黨立委邱議瑩關切加氫站設置進度，她直言，美國、歐洲在氫能均有鉅額投資，日本、韓國氫能亦蓬勃發展，但中油從去年底說要引進全台第一座移動式加氫站，現已2024年，「加氫站在哪裡」。

李順欽表示，得標廠商林德集團原本預定去年11月交貨，現要延至今年6月交貨，3月11日已完成部分驗證；去年11月能源署公布加氫站銷售氫燃料經營許可管理辦法後，也和高雄市政府遞件，並與市長陳其邁報告，後續還要再做一次驗證，順利的話，加氫站有機會在第3季完工。

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中油配合交通部「氫燃料電池大客車試辦運行」計畫，將建置全台首座加氫站，為可移動式，進行氫能車加氫服務先期示範驗證，逐步發展商業模式。

此外，邱議瑩提醒，中油擁有探勘強項，但碳捕捉封存等相關研究經費共新台幣63.37億元，和美國落差大，「中油能否跟上台灣整體再生能源發展腳步？」她也鞭策中油，加速氫能布局速度、時程。李順欽回應，政府賦予中油氫能供應者角色，依照政策持續努力。（編輯：楊蘭軒）1130314