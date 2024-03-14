台電補貼連動中油氣價 李順欽：今年仍拚轉虧為盈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）中油董事長李順欽表示，以國際燃料價格走勢，加上調降3月電業氣價等數據估算，今年「打平機會大」，並朝轉虧為盈努力。不過目前台電爭取政府撥補，若撥補款不如預期，擬由中油降氣價支援，李順欽坦言，油氣價格會影響後頭數字，需視政策決定。

立法院經濟委員會今天審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣中油股份有限公司」，中油配合政府穩定物價政策， 吸收汽柴油、天然氣（LNG）及液化石油氣（LPG）的產品部分售價，112年度稅前虧損約180億元，預計今年稅後淨利27億元。

民進黨立委邱議瑩質詢表示，中油去年底累積虧損318億元，今年前2月稅前虧損102億元，後續營運狀況如何。李順欽回應，根據國際機構國際油氣價格預估，「打平機會很大」，除石化、油品虧損，隨氣價走跌，供應成本減少，天然氣方面可獲利。

民進黨立委賴瑞隆追問，中油已連續5年虧損，今年有無機會轉虧為盈，李順欽表示「有機會」，但需看國際油氣價格波動情形。

國民黨立委鄭正鈐指出，今年中油預計長期借款暴增至500億元，利息支出約增加百餘億元。李順欽表示，長期借款增加主因近年中油配合穩定物價政策，天然氣政策吸收4000多億元，油品吸收則超過1000億元。

李順欽會後接受媒體訪問補充，「打平」是假設布倫特（Brent）油價每桶約80.6美元、天然氣現貨價格每百萬BTU為11.4美元，以及3月調降電業天然氣6.25%後，未稅價格自每立方公尺約16元調降到約15元，減少168億收入試算而得。

李順欽指出，工業、民生氣價已快3年沒調漲，自110年6月至今平均價格維持每立方公尺8.35元。

媒體詢問若屆時政府給予台電補貼金額不足，可能再降低電業天然氣價格，恐進一步影響中油盈虧。李順欽不諱言，油氣價格會影響「後頭數字」，需視政策決定。（編輯：潘羿菁）1130314