主計長朱澤民揭電價將採分眾調漲 外銷產業用電大戶漲幅較高
2024/3/13 11:06（3/13 12:03 更新）
（中央社記者潘姿羽台北13日電）政府擬調整電價方案，引發各界關注，主計總處主計長朱澤民今天表示，根據台電初步規劃，不會無差別調漲，用電大戶尤其外銷比重較大者，漲幅較高，至於民生用戶、小規模用電，漲幅會比較低。
立法院財政委員會今天邀請主計總處列席業務報告並備質詢，朝野立委聚焦政府調漲電價的影響，以及對經濟、物價衝擊。
民進黨立委吳秉叡指出，護國神山台積電是用電大戶，大企業賺錢的情況下，電費不應由全民買單；朱澤民表示，台積電用電占比確實相當高，一年用電約180億度，但同時台積電也努力節能、購買綠電。
朱澤民接著表示，目前電費調整規劃方向，會採分眾設計，大戶漲較多、小戶漲幅較低，考量電是民生必需品，對於民生用戶、小規模用電戶，都會有規劃。
吳秉叡建議，對於超高壓用電戶，電費調漲機制應該有更進一步規劃，朱澤民表達認同，他指出，用電大戶、特別是外銷為主的業者會有相關設計，否則補助電費，會變成補助國外消費者。
朱澤民接著表示，今年全年消費者物價指數（CPI）預測值為1.85%，若加計電價上漲的效果，可能接近2%，但沒有外界所提到的通膨現象。
國民黨立委林德福則關注紅海危機衝擊，朱澤民說明，不同機構有不同看法，不過台灣主要進口的大宗物資，油、黃豆、玉米、小麥等，沒有經過紅海。（編輯：張均懋）1130313
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