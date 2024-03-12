電價會前會檢討台電KPI 經長：政院撥補金額尚無結論

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北12日電）經濟部電價工作小組會議今天起一連舉行3天，首日聚焦台電去年的電價績效指標自評報告。經濟部長王美花表示，各方代表將討論燃料成本等數據，行政院則還在試算撥補金額，尚未有結論。

台灣住宅、工業電價長年居全球排名後段班，為穩定台電財務，4月電價調漲箭在弦上。有「電價會前會」之稱的工作小組會議今天登場，首日討論去年的電價績效指標自評報告，會中委員針對台電績效指標評估提出指標訂定的建議。

王美花今天出席「中華民國全國商業總會113年新春聯誼晚宴」會前受訪表示，電價工作小組將召開4次會議，由學者專家、工商團體等代表就各項參數、燃料成本等議題進行討論。

至於行政院補助台電的進展，王美花表示，行政院必須考量資源調配等問題，目前還在試算撥補金額，尚未有結論。

身為電價費率審議會委員之一的商總理事長許舒博會前受訪表示，今天的電價工作小組會議由商總秘書長代表參加，主要是討論發電燃料成本，而且會前會主要是報告案討論，並不會進入實質討論，目前也尚無具體的電價調整方案。

許舒博強調，希望行政院撥補金額至少能爭取到新台幣2000億元，以穩定台電財務狀況。

另一名產業代表指出，在今天的工作小組會議中，主要是學者就資料與數據的正確性與合理性提出疑問，台電也於會中說明並報告，行政院補助金額及相關配套措施也是委員後續關注焦點。

為讓台電免於資不抵債窘境，經濟部優先爭取以去年歲計賸餘補貼台電1500億元，再搭配電價調整。根據試算，若可爭取到1500億元補助，電價平均調幅約10至12%。

但若最後台電折衷獲得1000億元補助，在兼顧照顧民生、穩定物價等原則下，將搭配中油調降電業天然氣價格，以便控制電價平均漲幅在13%至15%之間。（編輯：林淑媛）1130312