電價恐漲 陳建仁：全球燃料大漲才做大幅調整

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（中央社記者林敬殷台北12日電）電價費率審議會本月即將舉行，立委今天質詢行政院長陳建仁，為什麼以前不調，選後才調，作為看守內閣，漲電價是不是幫新政府排除路障、背鍋下台的政治考量。陳建仁否認，認為是俄烏戰爭後全球燃料價格大漲，造成台電虧損，才會做大幅調整。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁在答詢國民黨立邱鎮軍有關電價調漲問題時做上述表示。

邱鎮軍說，現在調漲電價是因為民進黨執政一開始凍漲，撐到現在才有這樣的結果。否則，為什麼以前不調，選後才調。

陳建仁說，俄烏戰爭以後全球燃料價格大幅增加，才造成台電3800億元虧損，如果加上今年1800億元的虧損，合計有5600億元，這些都是燃料的費用，實際上不是後面才來調，後面調是因為天有不測風雲，剛好這段時間前燃料費用大量增加，才會做大幅度調整。

邱鎮軍表示，這一波調漲電有一點劫貧濟富。

陳建仁否認，他指出，這次的電價調漲，還要看電價費率審議會，行政院會提供一些意見，就是做很精緻的調整。如果產業是在發達過程中的，加的可能比較多一點，如果目前還在蕭條情況下，這類的產業就會加的少一點，民眾用電按照用電量做精細的調整，以往在2022及2023年分別調漲8%及11%，也是用很精緻的調整，當時對物價的影響會下降，不會造成通貨膨脹。

邱鎮軍表示，台電已經虧損94%，這次330度以下民生用電部分，依照媒體報導的漲幅試算後，120度以下的，每個月大概9塊錢，用戶約382萬戶，一年多收了4億元，121度到330度，用戶約526萬戶，每個月多收21.5億元，這樣只為台電多收25億元。既然調漲不多，為什麼要做這件事，覺得很奇怪，相較於用電大戶，特高壓的用電大戶，應該要針對這個部分，或者台電去年花了900億元買綠電，這部分來節省，是不是更有效果。

經濟部長王美花指出，所有電價怎麼調漲的公式，電價小組在討論當中。綠電本來由台電躉購的部分，會改以直接賣給用戶，因為台灣的大用戶也需要綠電。把綠電的產業先做起來，之後慢慢直接賣給企業，不用由台電來收購躉購，這是綠電發展過程中一定要的。

陳建仁表示，會考慮電價跟物價可能的連動情況，不要影響CPI（消費者物價指數）。現在還是讓審議委員會討論。（編輯：翟思嘉）1130312