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陳建仁：將電價當物價上漲消波塊 這次做法相同

2024/3/12 17:06（3/12 17:28 更新）
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立法院12日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（左）與經濟部長王美花（右）下午列席備詢。中央社記者趙世勳攝 113年3月12日
立法院12日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（左）與經濟部長王美花（右）下午列席備詢。中央社記者趙世勳攝 113年3月12日
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（中央社記者游凱翔、范正祥台北12日電）國民黨立委張嘉郡今天關切電價調漲議題，行政院長陳建仁指出，政府是細緻調整電價，不像國外一次漲足60%、80%的原因，是不讓物價大幅調整，台灣將電價做為物價上漲消波塊，此次做法亦同。

立法院院會下午繼續對行政院施政總質詢，國民黨立委張嘉郡關切電價調漲議題，並詢問陳建仁是否認為現在是調漲好時機，陳建仁答詢，目前電價調整由電價審議委員會討論，主因是燃料價格在俄烏戰爭後大幅增加、台電大量虧損。

張嘉郡提到，能源價格在俄烏戰爭後確實大大上漲，但到目前為止已落在戰爭前價格，既然如此為何上漲。此外，根據主計總處公布資料，今年2月消費者物價指數（CPI）破3、漲幅高達3.08%，而薪資負成長則1.04%，這已是2013年以來最大漲幅，是否仍認為此刻為調漲電價時機。

陳建仁回應，CPI的增加要觀察去年基期，今年1月CPI很低是因去年同期為農曆年，而今年農曆年是2月，與去年不同，因此根據估計是會下降的。政府前2年在做電價調整時都很細緻，不像國外一次漲足調整60%、80%的原因，就是不讓物價大幅調整，因此台灣將電價做為物價上漲的消波塊，而這一次的做法亦同，因為政府更關心物價。

張嘉郡進一步關切，台電為因應虧損，已在去年、前年分別編列預算增資新台幣1500億元、1000億，以及特別預算補助500億元等金額，迄今累積虧損高達3820億元，報載經濟部長王美花今年可能會從超徵稅收中再補貼台電1500億元，是否屬實。王美花回應，有申請，行政院還在試算可以補貼的部分。

張嘉郡質疑，外界困惑既然已補貼台電虧損，為什麼還要調漲電價。王美花表示，過往政府給台電的資金及補貼經費，跟近1、2年虧損相比，虧損仍大於撥補。

張嘉郡最後呼籲，政府應照顧農漁民，凍漲農漁業用電。陳建仁回應，感謝委員提出訴求照顧農漁民，但電價調漲相當專業，需要由電價審議委員會進一步評估。

此外，王美花下午備詢前受訪時，被問到520人事傳言，王美花回應，她是老公務員，當公務員超過40幾年了，她每一天努力工作，也檢討自己讓事情做得更好。王美花透露，現在想的是怎麼樣讓台灣經濟更有韌性，讓台灣在國際上越來越重要，台灣、國家大於個人，其他的沒有考慮。（編輯：張若瑤）1130312

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