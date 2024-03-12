打詐專法進度 林右昌：本會期送立法院為目標

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（中央社記者林敬殷台北12日電）政府先前推出打詐五法，仍無法遏止詐騙猖獗，將進一步推出打詐專法。立委今天詢問行政院長陳建仁立法進度，能否在520前送立法院審議。陳建仁表示，各部會正在研擬，會提高詐欺刑責，希望盡快送到立院審議。內政部長林右昌說，目標是本會期提交立法院。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁在答詢民進黨立委李坤城有關打詐專法立法進度議題時做上述表示。

李坤城表示，政府在詐騙所投入的人力、物力及決心，也通過打詐五法，但這次選舉被民眾嫌最多就是打詐，政府做的跟民間的感受有很大的落差。

他以警政署統計民國107年到111年刑事案件為例表示，毒品、竊盜、酒駕都下降，只有詐欺成長26%，把財產損失及攔阻的金額作為詐騙經濟規模，從110年新台幣81.5億元，到112年達到178.5億元。在量刑部分，法務部資料顯示，詐欺判刑3年以上，只占了0.5%，從106年到110年只有355人是3年以上，更多在6個月以下。

李坤城表示，詐騙應該要加重刑責，強化電信業者，防止詐騙業務與責任，納入量刑準則，目前打詐專法進度如何，能否在5月20日前送交立法院。

陳建仁說，行政院會來努力，目前請各部會研擬專法內容，會健全電信、金融機構、數位經濟管理等，並提高詐欺刑責，盡快送到立法院審議。

林右昌表示，行政院當初指示以立法院本會期提交立院為目標，專法涉及金管會、通傳會、數發部、法務部等相關部會，由內政部來領銜。

他說，3月7日時指示各部會提的草案，現在已經回到內政部，正在進行彙整，3月底及4月的下旬由行政院來召集會議進一步討論。（編輯：蘇龍麒）1130312