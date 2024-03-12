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立委促520前提院版身權法修法 陳建仁：全力以赴

2024/3/12 13:05
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（中央社記者陳俊華台北12日電）民進黨立委范雲今天要求行政院5月20日前提身心障礙者權益保障法修法草案。行政院長陳建仁說，請衛福部蒐集修法相關意見，儘快提出修法版本，幫助身心障礙者是政府的責任，會全力以赴。

立法院今天繼續進行施政總質詢，范雲指出，已逝的身障律師陳俊翰生前到美國留學，深感國外是「把障礙者當人看」，但台灣的無障礙環境簡直像「第三世界國家」，陳俊翰放棄美國的高薪與獲得罕病藥物治療機會，只為留在台灣改善無障礙環境。

范雲說，全台目前有120萬名身障者，還不包括因老化需要使用輪椅的長者，如果一名障礙者有3.5位家人，形同全國有500萬位身障者及其家屬們。

范雲表示，行政院應儘速檢視身權法，使該法符合身心障礙者權利公約（CRPD），納入障礙者自己做決定、個人助理服務時數要充足、障礙者要能在地自立生活而非機構化、提供高科技輔具及輔具維修、看見多重弱勢交織性等5大面向。

陳建仁答詢時說，會請衛生福利蒐集修法相關意見，以及民間修法意見，盡快提出修法版本，期盼在制定過程中獲朝野黨團支持；幫助身心障礙者是政府的責任，責無旁貸，會全力以赴。（編輯：蘇龍麒）1130312

#陳俊翰
#陳建仁
#范雲
陳建仁
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