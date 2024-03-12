立委要求設新住民委員會 陳建仁：二級機關已滿額

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（中央社記者陳俊華台北12日電）台灣民眾黨立委麥玉珍今天要求成立新住民委員會。行政院長陳建仁說，依行政院組織法，現在二級機關數目已滿額，但行政院已成立新住民事務協調會報統籌相關業務，會比單一部會更有力量。

立法院今天繼續進行施政總質詢，麥玉珍質詢時指出，目前新住民、新二代加上外籍移工和專業人員、外僑生，加起來超過200萬人在台，但行政院卻沒有統籌新住民業務的機構，業務散落在各部會，希望能成立二級機關「新住民委員會」。

陳建仁答詢時表示，移民事務是由多個部會配置人力辦理，目前運作無礙，為整合協調相關部會，行政院下已設置「新住民事務協調會報」統籌相關業務，很歡迎新住民來台並有所貢獻，如有需要精進之處，會請各部會再加強。

陳建仁說，世界各國並沒有新住民相關政府機關，都是由內政部、移民署、經濟部等一起合作，也沒有像行政院設有協調會報，這是要定期開會的組織、相當重要，移民業務運作順暢，「並沒有要成立一個特殊機構」。

內政部長林右昌表示，新住民、移工、學生所面臨問題與需求都不同，在行政院的協調會報中，會將新住民、移工遭遇問題一一列出，例如要辦居住、戶口、金融帳戶遭遇障礙等問題，已透過部會協作方式串在一起。

林右昌說，新住民基金部分，他上任後要求把錢用在刀口上，包括通譯人才培育等，會在基金運用上特別強化這部分。

陳建仁指出，依照行政院組織法，現在二級機關數目已經滿額，除非要修法才能做；但新住民事務包括教育、勞動、衛福、文化、經濟、財政等部會都包含在裡面，所以才有協調會報，各部會都會參與討論，也是很好的溝通橋梁。

陳建仁說，在新住民事務協調會報中如果做成決定後，會要求各部會一起來做，這會比單一部會所做的決定更有力量，跨部會的協力也能做起來。（編輯：蘇龍麒）1130312