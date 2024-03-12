不在籍投票 林右昌：不適合針對某一族群先行

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（中央社記者林敬殷台北12日電）國民黨立委提出不在籍投票修法版本，擴及總統選舉，並納入通訊投票及境外投票。內政部長林右昌今天表示，不在籍投票所牽涉的範圍及層面很廣，也有不同需要處理的課題，目前不適合針對某一個族群先行，在執行面也需要更多討論。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，林右昌在會前受訪時做上述表示。

媒體詢問對於國民黨立委提案的看法，林右昌說，不在籍投票所牽涉的範圍跟層次是蠻廣的，也有不同需要處理的課題，在目前階段，比較不適合針對某一個族群來做先行，可能可以就某一種投票議題，例如之前討論的公投先行。

林右昌表示，至於特定族群，可能要凝聚更多的共識，另外在執行面上，也需要有更多的討論。（編輯：蘇龍麒）1130312