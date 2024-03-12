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蘇丹紅案 陳建仁：一個月內查驗流向違法產品下架

2024/3/12 10:18
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（中央社記者王揚宇台北12日電）蘇丹紅辣椒粉事件延燒，行政院長陳建仁今天受訪說，昨天已請行政院副院長鄭文燦召集相關部會開會，將在一個月內完成流向查驗，違法產品下架，確保民眾食安，並同步向民眾說明釋疑。

鄭文燦昨天主持「因應蘇丹紅事件研商會議」，會中確認前端源頭阻絕、後端市場稽查等7項措施，補強食安管理漏洞。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前回答媒體相關提問時表示，昨天他請鄭文燦召集衛生福利部、法務部、教育部、環境部、經濟部等相關部會，全盤檢討蘇丹紅辣椒粉事件，包括從源頭阻斷、加強檢驗，對於有不同廠商以取代方式進口的情形，也要加強稽核，同時，所有進口產品都需要逐批檢查，已出現違規事件的廠商，不准繼續進口，查出產品一律銷毀。

至於消費者端，陳建仁說，將加強下游追蹤，讓所有產品該下架的就架下架、該處罰的就處罰，也希望消費者端的廠商都要確保產品的正確性。

他要求法務部對不法廠商一定要嚴加查辦，杜絕類似事件再次發生，違法產品儘快在一個月內下架，確保民眾食安。（編輯：郭無患）1130312

#陳建仁
#法務部
#鄭文燦
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