藍提不在籍投票 陳建仁：目前無此方面規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北12日電）針對國民黨立委提出不在籍投票的修法版本，行政院長陳建仁今天受訪表示，如果要做不在籍投票，需要在選務上加強，及如何達成選舉的秘密性、公平性等，都需要研議，目前行政院並沒有這方面的規劃。

國民黨立委提案，總統大選採行不在籍投票，並增加通訊投票及境外投票，行政院不在籍投票的版本，則是限定在全國性公投，及移轉投票地。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於國民黨立委提出不在籍投票的修法版本等議題，作相關說明。

陳建仁說，投票是公民的權利，受到憲法與法律的保障，一定要確保投票的公正性，因此關於公職投票這些問題，一定要確保秘密投票，而且要使得所有選務能夠得到社會信任，選舉結果也要具有正確性及公平性。

陳建仁表示，如果要做不在籍投票，需要在選務上加強以及如何達成選舉的秘密性、正確性、公平性，都需要來研議，目前行政院並沒有這方面的規劃。（編輯：張均懋）1130312