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藍提不在籍投票 陳建仁：目前無此方面規劃

2024/3/12 09:47（3/12 10:04 更新）
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圖為2022年九合一選舉與18歲公民權修憲複決公投情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北12日電）針對國民黨立委提出不在籍投票的修法版本，行政院長陳建仁今天受訪表示，如果要做不在籍投票，需要在選務上加強，及如何達成選舉的秘密性、公平性等，都需要研議，目前行政院並沒有這方面的規劃。

國民黨立委提案，總統大選採行不在籍投票，並增加通訊投票及境外投票，行政院不在籍投票的版本，則是限定在全國性公投，及移轉投票地。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於國民黨立委提出不在籍投票的修法版本等議題，作相關說明。

陳建仁說，投票是公民的權利，受到憲法與法律的保障，一定要確保投票的公正性，因此關於公職投票這些問題，一定要確保秘密投票，而且要使得所有選務能夠得到社會信任，選舉結果也要具有正確性及公平性。

陳建仁表示，如果要做不在籍投票，需要在選務上加強以及如何達成選舉的秘密性、正確性、公平性，都需要來研議，目前行政院並沒有這方面的規劃。（編輯：張均懋）1130312

立法院法制局報告指出，各國實施不在籍投票有通訊投票、移轉投票、事前投票等8種方式。（中央社製圖）
立法院法制局報告指出，各國實施不在籍投票有通訊投票、移轉投票、事前投票等8種方式。（中央社製圖）
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