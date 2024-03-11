傅崐萁：不在籍投票是民主國家必須面對的課題

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（中央社記者范正祥台北11日電）不在籍投票議題引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天接受媒體聯訪時表示，不在籍投票是全世界民主國家都必須面對的課題，絕大多數先進民主國家都有不在籍投票，要勇敢面對民意，面對民主的浪潮。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇今天在臉書發文指出，位處抗中第一線的第一島鏈各國，日本、韓國，甚至跟中國有實體衝突的印度及菲律賓，都有不在籍投票制度。

王鴻薇表示，選舉不但是公民參政權的一部分，也是人權的核心內涵，不在籍投票制度的實施，有助於此一權利的落實。

王鴻薇提到，根據統計，全國有將近200萬人無法行使相關公民參政權，這也是她為什麼在立法院這個會期率先提出不在籍投票立法提案，要為民眾請命。

談及外界對於不在籍投票也有疑慮，王鴻薇強調，理由說穿了，就「中共介選」的老掉牙理由。

王鴻薇透露，然而這樣的理由顯然不能服眾，攤開世界各國英、美、德、法、日、韓、澳等國家，早已採行不在籍投票的制度，全世界計超過100個國家，允許現居住國外的公民得在國外行使投票權，以保障公民的政治參與權利。

她進一步指出，這其中位處抗中第一線的第一島鏈各國，日本、韓國甚至跟中國有實體衝突的印度及菲律賓，都有不在籍投票制度，「美國都不怕了，我們台灣到底要怕什麼？」王鴻薇呼籲大家支持不在籍投票。

民眾黨團副總召黃珊珊今天在新聞稿提及，根據中選會「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選務滿意度民意調查」，民眾未去投票原因以「要上班、沒有時間、投票所距離太遠、返鄉成本過高」名列前茅，顯示投票便利性提升尤為重要。

黃珊珊表示，台灣是科技大國，現在可以藉由自然人憑證認證等，使用政府提供的公共服務，「但為何無法用來做數位投票？」她指出，國外有很多電子投票案例及制度法規，中選會有必要針對不在籍投票的解方加強研究。

民進黨立委林楚茵今天在立法院外交及國防委員會質詢時指出，不在籍投票如果是依照行政院版本，以移轉投票的方式進行，合法、合規處理，是可行也可以來討論，但如果是其他版本，包括了境外通訊投票，如果不在籍投票的地點是在仍對台灣敵對的中國，則必須從國安角度思考，能不能夠在自由意志之下進行投票。（編輯：張若瑤）1130311