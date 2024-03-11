立院法制局盤點8種不在籍投票 電子投票風險最大

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（中央社記者陳俊華台北11日電）國民黨立委提案總統大選要採行不在籍投票，引發討論。立法院法制局報告指出，各國實施不在籍投票有通訊投票、移轉投票、事前投票、境外投票等8種方式，其中又以電子投票風險最大。

據立法院法制局最新議題研析報告指出，為保障人民參政權，憲法規定選舉以普通、平等、直接及無記名投票方式行之；總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法中，則規定投票所工作人員得在戶籍地或工作地投票所投票，顯示已實施極少部分的不在籍投票。

另外，公民投票法規定，「主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之」；行政院會2月22日通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者，可在60天前申請移轉投票，草案將送立法院審議。

依國外實施經驗，不在籍投票類型包括以下8種：

「通訊投票」是指選民以郵寄投票方式，代替親自到指定投票所投票，可在事前依法向戶籍所在地的選務機關申請通訊投票；但投票權人身分識別及運輸選票過程的風險大幅提升。

「移轉投票」則是許可選舉人登記不同投票所或是選舉區投票；投票過程與親自投票相同，唯一區別在於投票權人可在戶籍地的指定投票所以外的投票所投票，至於是只能在其他投票所中擇一，或是其他投票所任選，不同國家規定不同。

「特設投票所投票」指的是選舉機關在醫院、軍營、監獄設立特別投票所，可因事、因地、因人制宜，靈活性相當高；但如果投票人數偏低，都可能影響投票自由與選票秘密性。

「代理投票」是授權代理人之後，投票程序基本上跟親自投票相同，但委託人與代理人之間，如果是沒有使用雙信封系統的國家，基本上沒有選票秘密可言，是種需要社會信任度較高的投票方式。

「事先投票」允許選舉人在投票日數天前可先行投票。

「電子投票」是民主結合科技的投票方式，以網路投票為例，可說是最方便的投票方式，但也是不在籍投票方式中風險最大的，全世界只有愛沙尼亞全面推動電子投票。

「投票卡投票」是投票權人獲得投票卡後，可選擇要用何種投票方式進行投票的一種制度。

「境外投票」主要目的是使境外公民的投票權不被剝奪，最大挑戰是選票運輸風險與選務成本提升，在國外設置投票所，也增加選務管理成本。

美國的不在籍投票制度以通訊投票為主，再透過事先投票、特設投票所投票、代理投票、電子投票與境外投票等6種投票方式相互搭配；歐洲很多國家都有不在籍投票，其中以通訊投票最為各國所普遍採用。

亞洲及大洋洲國家實施不在籍投票的，有日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、澳洲、紐西蘭等國。日本的不在籍投票制度有5種投票方式，包括通訊投票、事先投票、特設投票所投票、移轉投票及境外投票；韓國則有通訊投票、事先投票、境外投票等3種方式。（編輯：林興盟）1130311