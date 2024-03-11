藍提不在籍投票 李進勇：需確保投票秘密

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（中央社記者陳俊華台北11日電）藍綠為推不在籍投票交鋒。中選會主委李進勇今天說，需確保選舉人的自由意志與投票秘密。民進黨立委黃捷則質疑，難道要在北京人民大會堂亮票嗎？要在威權國家投民主選票是風險很高的事。

立法院內政委員會今天邀中央選舉委員會主任委員李進勇列席，進行業務報告並備詢。

國民黨立委提案，總統大選要採行不在籍投票，遭疑是為北京介選開後門。黃捷質詢時指出，不在籍投票包括通訊投票、代理投票、提前投票、特設投票所、電子投票、境外投票、移轉投票等形式，有立委提案要採境外通訊投票，仍有許多風險及疑慮。

李進勇答詢時說，這樣的投票方式，必須考慮選舉人的自由意志是否得到充分保護，保障投票人秘密投票，也是重要因素，如果採行海外通訊投票，選務困難先別提，光是選舉本身的核心價值就有很多風險存在，因此希望以穩健腳步，累積實施經驗再逐步採行。

黃捷指出，有人說澳洲人在中國能投票，是因為澳洲設有大使館，可以確保公民在安全環境下投票；也有人說韓國人在台灣也能海外投票，這是因為有韓國在台辦事處才能投票。

黃捷表示，如果台灣人要在中國投票可行嗎，「想起來就是笑話」，台灣有辦法在那邊設大使館、領事館、辦事處嗎；又要如何確保台灣人能依據自己意志投票，「難道要在北京人民大會堂下亮票嗎？」要在威權國家投下民主選票是風險很高的事。

李進勇說，中選會並非原地踏步，移轉投票已經有實施經驗，而「全國性公民投票不在籍投票法」草案，則是擴及到所有具投票權的人都可申請移轉投票，「已經跨出去一步」。

民進黨立委王美惠則關注身心障礙者投票權益，並指已逝的民進黨不分區立委被提名人陳俊翰都說2024總統立委選舉體驗不好，有許多投票所對身障者不便利；李進勇說，約98%投票所檢核合格或備有輔助設施，如果遇到問題也可向工作人員反映。

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另外，國民黨立委許宇甄質詢時指出，2020年總統選舉投票率為74.9%，2024年總統選舉投票率71.86%，差了3個百分點、減少約58萬人投票，是否與返鄉距離遠、交通成本高有關；李進勇說，投票率高低恐無法簡單歸責到某個特定單一因素，牽涉到很多複雜因素交錯形成。

國民黨立委洪孟楷則質疑，中選會業務報告中完全沒提及2024總統大選的爭議事件統計及後續處理情形；李進勇表示，地方選委會陸續查證中，告一段落後會做階段性統計，「可以肯定的是，沒有影響選舉結果」。（編輯：翟思嘉）1130311