再傳立委收到恐嚇信 王美惠：絕不會向惡勢力低頭

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北7日電）繼民進黨立委黃捷之後，同黨立委王美惠稍早透過臉書表示：「今天一早，阿惠的公務信箱收到了炸彈恐嚇信。」信件冒用高雄市長陳其邁名義，揚言已在其服務處安裝炸彈，要求匯款新台幣2000萬元。王美惠已向警方報案，並強調「絕對不會因此向惡勢力低頭」。

與黃捷在3月5日收到恐嚇信一樣，王美惠也是在公務用的電子信箱收到恐嚇信，發信帳號也是假冒，只不過，這次是冒用陳其邁的名字寄出，信中提到已在王美惠位於嘉義市公明路的服務處安裝炸彈，要求王美惠匯款2000萬元，否則就要引爆炸彈。

王美惠說，為了鄉親及服務團隊的安全，她立刻向警方報案，也請同仁們務必注意自身安全。

王美惠表示，台灣是自由、民主、法治的社會，可以廣納不同聲音及意見，但不容許用威脅的手段來表達訴求，她強力譴責恐嚇等不法之行為，身為民意代表肩上背負著重大的社會責任，絕對不會因此向惡勢力低頭。

王美惠指出，近期已有多起炸彈恐嚇事件，造成國人的恐慌。她要求相關單位一定要積極偵辦，以維護社會安定及民眾的安全。（編輯：翟思嘉）1130307