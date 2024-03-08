多名立委收恐嚇信 刑事局：犯嫌在中國用IP躲追查

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（中央社記者劉建邦台北8日電）多名立委近日收到恐嚇信，刑事局今天指出，恐嚇電子信件透過境外網際網路協定位址（IP）當跳板規避追查，分析恐嚇信的犯罪手法及用語習慣，確認嫌犯位於中國且是同一人犯案。

行政院長陳建仁今天列席立法院施政報告，會前接受媒體聯訪，被問及多名立委收到恐嚇信的問題。對此，陳建仁指出，已請警政署及檢調單位加以嚴辦，部分個案有掌握到IP位址來自境外，對於掌握IP者也有了解，有消息會跟大家報告。

刑事局發布新聞資料表示，經與各轄區警察局組成專案小組，調閱與分析嫌犯使用電子郵件、社群帳號及網站紀錄等資料，並依其犯罪手法及用語習慣，可確認近期多起網路恐嚇案均為同一人所為。

刑事局指出，已掌握嫌犯位於中國，意圖製造台灣社會動盪不安，會透過兩岸合作共同打擊犯罪聯繫機制，洽陸方協助偵辦。

刑事局表示，經確認嫌犯實際位置是在中國，並透過網路連線境外跳板主機跨境犯案，分析犯罪手法共同點如恐嚇政府機關首長、民意代表、交通設施等，或冒用特定對象及其名義註冊犯罪用電子郵件，且多使用Gmail、Outlook信箱。

刑事局指出，嫌犯使用特定慣用語，留言內容夾雜簡體字與中國慣用語，且會使用境外跳板IP，多以日本、中國、韓國、越南、新加坡、美國等為跳板。

刑事局表示，與各轄區警察機關針對類似案件謹慎以對，接獲恐嚇情資後，防爆人員會迅速結合轄區警局鑑識等警力，針對遭恐嚇處所或當事人加強巡檢及安全維護，並運用器材勘查易遭放置爆裂物地點，實施全面性、地毯式檢查。

刑事局指出，經確認目前相關遭恐嚇地點均未發現可疑爆裂物或危險物品，當事人及民眾無須恐慌。

刑事局表示，嚴正譴責此類不法犯行已造成社會大眾恐慌，呼籲民眾收到類似恐嚇公眾內容電子郵件時，切勿轉傳或散布在社群軟體，並立即報案，且可提供完整資訊協助警方調查。（編輯：戴光育）1130308