內政部防詐宣導素材有柯文哲競選音檔 陳建仁：一定要檢討

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（中央社記者郭建伸台北8日電）國民黨立委陳菁徽今天在立法院會質詢時爆料，指內政部提供的反詐宣傳雲端資料夾中，裡面竟然有民眾黨主席柯文哲競選總統時的音檔。陳菁徽質疑，到底是指柯文哲是防詐教材，還是暗示柯文哲是詐騙集團。

行政院長陳建仁備詢時聽到音檔感到詫異，表示「嚇了一跳」，並指一定要好好檢討。內政部長林右昌則表示，看起有些怪怪的，「容我們查一下」。

立法院今天繼續進行施政總質詢。陳菁徽質詢指出，內政部提供給衛福部的反詐宣傳資訊宣傳素材，其中一個網站資料夾點進去，什麼影片也沒有，另一個資料夾裡雖有百工百業拍攝的30秒短片，但很容易誤刪，質疑可能會出現資安風險。

陳建仁說，這應該要改進，會請打詐辦公室好好檢討。

陳菁徽爆料，這個反詐騙網頁其中一個資料夾，有數十個柯文哲競選總統時的錄音檔。陳菁徽也當場播放兩個音檔，分別是柯文哲以中文和台語闡述若當選總統，將積極改善台灣缺水、缺疫苗、缺雞蛋問題。

陳菁徽說，她第一時間聽到這個音檔嚇了一跳，但應該不是政府暗指柯文哲是正面教材或負面教材，甚至是詐騙集團。

陳建仁表示，「我也嚇了一跳」，一定要好好檢討內政部宣導詐騙資料檔。

林右昌備詢時表示，「容我們查一下，因為這看起來怪怪的」，了解以後再回報。（編輯：蘇龍麒）1130308