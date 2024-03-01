民眾黨備戰地方選舉 趙少康：現應鋪陳藍白合作環境

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）為備戰2026地方選舉，民眾黨主席柯文哲喊出全國議員席次「N+1」的目標。戰鬥藍發起人趙少康今天表示，他為什麼一直主張藍白要合作，國民黨表達一點善意鋪陳環境，將來才有談與合作的機會。

立法院新會期開議，許多新血進入國會，趙少康今天召開記者會表示，為了吸引年輕選民，YouTube頻道「觀點」規劃全新節目「新立院新觀點」，邀請戰力與聲量雙全的新立委主持，4日起，每週一至週五下午1時開播，由牛煦庭、羅廷瑋、羅智強、徐巧芯、李彥秀、柯志恩等國民黨立委主持。

趙少康被問到這是否與戰鬥藍有關，他表示，主要是邀請年輕、有觀點的立委，其中當然有戰鬥藍的立委，未來也可能有不是戰鬥藍立委；至於是否也會邀請民進黨立委，趙少康沒有做出回應。

針對柯文哲喊出全國議員席次「N+1」的目標，此舉恐會影響到國民黨未來選情，趙少康說明，民眾黨是一個政黨有其主體性，最壞的狀況就是2026年、2028年各自選舉，所以他為什麼一直主張藍白要合作，國民黨能表達一點善意，將來才有談的機會。

趙少康舉例說，比如透過民調決定，哪些地方藍的會贏、哪些白的會贏，就各自派人去選，不要都跑去同一地方選，變成兩敗俱傷，最壞的狀況就是各自為政，現在要鋪陳環境，讓將來有談與合作的機會，真的不成就只有拚了，但能夠合作當然最好。

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此外，針對金廈海域發生中國快艇翻覆事件，中國國台辦主任宋濤昨天與國民黨副主席夏立言會面時，指民進黨政府草菅人命、冷漠無情，夏立言回應會監督民進黨政府妥善處理，引發討論。趙少康說，人命關天，死者為大，再怎麼說對岸也死了2人，相信海巡不是故意草菅人命，但對方的人不幸死了，就應該搞清楚究責。

趙少康強調，台灣這邊應換位思考，如果死者是台灣漁民，被對岸海警撞死，一樣也會要求究責，此案應了解的是，究竟是被撞翻，還是中國快艇船體本身設計不當導致翻覆，再來洽談賠償問題，不應牽涉太多政治，但現在問題已變得太複雜。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1130301