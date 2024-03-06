拋議員「N+1」基層炸鍋 柯文哲：還沒定案

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（中央社記者郭建伸台北6日電）民眾黨主席柯文哲日前拋出2026議員提名「N+1」計畫，但黨內認為恐導致現任議員落選。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，若要可長可久發展，不可能只守住現有的「N」，但這計畫非定案還有討論空間。

柯文哲 柯文哲小檔案 出生：1959年8月6日

學歷：台灣大學醫學系畢業、台灣大學臨床醫學研究所博士

經歷：美國明尼蘇達大學外科研究員、台大醫院創傷醫學部主任、台灣大學醫學院專任教授、台北市市長、台灣民眾黨主席 看更多 關閉 今天中午赴民眾黨中央黨部參與中央委員會，會後步出黨部時，被媒體詢問「N+1」計畫是否引發黨內反彈。柯文哲僅表示，這還沒定案。參與開會的新任中央委員、新竹市議員李國璋受訪表示，若永遠只守著既有席次，「萬一大N變小N怎麼辦？」並認為這不會造成問題。

柯文哲日前在網路節目拋出議員「N+1」計畫，表示希望擴張民眾黨議員版圖，目前民眾黨在全台灣只有14名黨籍議員，但議員是多席次選舉，未來將展開一系列海選，並徵詢適當人選。但此番言論引發黨內基層反彈，認為恐導致現任議員落選。

民眾黨中央委員會今天通過中央黨部及地方黨部人事案，會後由發言人李頂立、吳怡萱舉行記者會轉述內容並接受媒體訪問。媒體詢問「N+1」計畫是否定案。

李頂立表示，柯文哲原意是分析總統大選得票後考量的戰略方向，但目前距離2026提名時間還早，且屆時提名一定會依照各地方情形，並考量現任民意代表的聲音，還會整體評估。

吳怡萱表示，民眾黨若要可長可久發展，不可能只守住現有的N，會有越來越多人才加入。她說，面對2026年這一戰，一定會評估現有資源、參選人特質，並依照各選區安排。

吳怡萱指出，黨部有收到基層的聲音，但這不是定案，還有討論空間。

此外，國民黨立委翁曉玲提修法，將現行總統大選一輪投票制，改為二輪投票制，避免產生少數政府，以符合民主原則。外界解讀，由於2024總統大選柯文哲得票第3名，此舉是為卡柯文哲再度參選總統，以便屆時可訴諸藍綠對決。

吳怡萱表示，翁曉玲的提案是個人想法，但國民黨團內似乎有不同意見，且法案尚未凝聚社會共識，認為不必預設柯文哲在2028年一定會得票第3名。（編輯：蘇志宗）1130306