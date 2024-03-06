更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

拋議員「N+1」基層炸鍋 柯文哲：還沒定案

2024/3/6 16:10（3/6 16:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北6日電）民眾黨主席柯文哲日前拋出2026議員提名「N+1」計畫，但黨內認為恐導致現任議員落選。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，若要可長可久發展，不可能只守住現有的「N」，但這計畫非定案還有討論空間。

柯文哲

柯文哲小檔案

  • 出生：1959年8月6日
  • 學歷：台灣大學醫學系畢業、台灣大學臨床醫學研究所博士
  • 經歷：美國明尼蘇達大學外科研究員、台大醫院創傷醫學部主任、台灣大學醫學院專任教授、台北市市長、台灣民眾黨主席
看更多
關閉
今天中午赴民眾黨中央黨部參與中央委員會，會後步出黨部時，被媒體詢問「N+1」計畫是否引發黨內反彈。柯文哲僅表示，這還沒定案。參與開會的新任中央委員、新竹市議員李國璋受訪表示，若永遠只守著既有席次，「萬一大N變小N怎麼辦？」並認為這不會造成問題。

柯文哲日前在網路節目拋出議員「N+1」計畫，表示希望擴張民眾黨議員版圖，目前民眾黨在全台灣只有14名黨籍議員，但議員是多席次選舉，未來將展開一系列海選，並徵詢適當人選。但此番言論引發黨內基層反彈，認為恐導致現任議員落選。

民眾黨中央委員會今天通過中央黨部及地方黨部人事案，會後由發言人李頂立、吳怡萱舉行記者會轉述內容並接受媒體訪問。媒體詢問「N+1」計畫是否定案。

李頂立表示，柯文哲原意是分析總統大選得票後考量的戰略方向，但目前距離2026提名時間還早，且屆時提名一定會依照各地方情形，並考量現任民意代表的聲音，還會整體評估。

吳怡萱表示，民眾黨若要可長可久發展，不可能只守住現有的N，會有越來越多人才加入。她說，面對2026年這一戰，一定會評估現有資源、參選人特質，並依照各選區安排。

吳怡萱指出，黨部有收到基層的聲音，但這不是定案，還有討論空間。

此外，國民黨立委翁曉玲提修法，將現行總統大選一輪投票制，改為二輪投票制，避免產生少數政府，以符合民主原則。外界解讀，由於2024總統大選柯文哲得票第3名，此舉是為卡柯文哲再度參選總統，以便屆時可訴諸藍綠對決。

吳怡萱表示，翁曉玲的提案是個人想法，但國民黨團內似乎有不同意見，且法案尚未凝聚社會共識，認為不必預設柯文哲在2028年一定會得票第3名。（編輯：蘇志宗）1130306

#民眾黨
#柯文哲
#吳怡萱
延伸閱讀
柯文哲：跟國民黨合作 才能確保優先法案會通過民眾黨備戰地方選舉 趙少康：現應鋪陳藍白合作環境柯文哲擬開小草咖啡廳恐違法 民眾黨：非政黨主動經營
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯文哲：跟國民黨合作 才能確保優先法案會通過
172.30.142.10